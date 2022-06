Remo pode ganhar quase R$1 milhão em possível venda de Rony do Palmeiras

O atacante paraense Rony, que está no Palmeiras-SP, pode deixar o clube alviverde. Natural de Magalhães Barata (PA), o jogador recebeu sondagens do Ajax, da Holanda, mas outra agremiação também quer o paraense, segundo o colunista do site “Uol”, Bruno Andrade. O outro clube, dessa vez é árabe, também sonda a situação do atleta e isso pode render grana ao Remo, clube formador de Rony.

O jogador possui contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025 e está avaliado em 9 milhões de euros, um pouco mais de R$47 milhões (na cotação atual). O presidente do Remo, Fábio Bentes, informou ao O Liberal, no ano passado, que as negociações com o Rony, o Leão Azul teria 2% no valor da venda, o que daria atualmente R$940 mil, já que o atleta foi formado pelo Remo.

A proposta de jogar na Europa é quem encanta Rony, que falou sobre a possibilidade de jogar no “velho continente” e afirmou que isso é um dos seus sonhos.

“É lógico que cada jogador tem um sonho de jogar fora do Brasil. Já joguei na Ásia, no Japão, queria pelo menos ter a oportunidade de jogar na Europa. O sonho de cada jogador é jogar na Europa, também num clube grande. Mas sabemos que as coisas acontecem quando Deus permite. Deixo na mão de Deus e quando for acontecer vai ser naturalmente”, disse, Rony.

Rony, de 27 anos, está no Palmeiras desde 2020 e conquistou títulos importantes com a camisa do Verdão. O paraense já levantou uma Copa do Brasil, dois Campeonatos Paulistas, além de duas Libertadores. Pelo Verdão, Rony é o segundo maior artilheiro do clube na história da Libertadores.