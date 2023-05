Remo perdeu todas as disputas de pênaltis que teve em 2023; relembre

O Remo perdeu o título paraense para o Águia de Marabá, na última sexta-feira (26), de uma forma que tem sido comum em 2023. O Leão foi derrotado mais uma vez em uma disputa por pênaltis. Esta foi a terceira vez que isto aconteceu neste ano. Relembre esses momentos abaixo.

Paysandu

Após o Remo levar a virada na volta semifinal da Copa do Verde, contra o Paysandu, a partida foi para as cobranças de pênaltis, no Mangueirão. Craque azulino, Muriqui mandou na trave. Vinícius ainda pegou a batida de Fernando Gabriel, mas Rogério isolou e Eltinho converteu o pênalti decisivo. Com isso, o Papão conquistou um luga na final.

Corinthians

Após vencer o Corinthians no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o Leão tomou o empate no agregado na volta. A partida foi para os pênaltis. Leonan teve a cobrança defendida por Cássio e o Timão venceu por 5 a 4, na Neo Química Arena.

Águia

A terceira derrota do Remo em disputa de pênaltis nesta temporada veio na final do Parazão. O Leão até conseguiu vencer no tempo normal por 2 a 1 e levou a decisão para os penais. Lucas Mendes errou a cobrança e Betão fez o gol que deu a vitória ao Águia por 4 a 3 e, consequentemente, o título paraense à equipe marabaense.

Último triunfo

A última vitória do Remo em disputa de pênaltis foi nas semifinais do Parazão 2022, conquistado pelo Leão. Após o empate em 2 a 2 no agregado das duas partidas contra a Tuna Luso, o time azulino venceu por 4 a 2 e avançou para a final contra o Paysandu.

Série C

O Remo volta a campo na terça-feira (30), às 20h, contra o Confiança, no Baenão. A partida é válida pela quinta rodada da Série C do Brasileirão. Acompanhe o duelo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.