Após fracasso do Remo no Parazão, auxiliar afirma sobre queda de rendimento: 'Foi acaso'

Depois da derrota do Remo para o Águia de Marabá, na disputa de pênaltis da final do Parazão, o auxiliar técnico Fábio Cortez, que esteve à beira do campo, compartilhou suas avaliações sobre a derrota e as dificuldades enfrentadas pelo Leão durante a competição. O clube acumula uma série de derrotas na Série C, três eliminações por pênaltis e vive um momento de transição com a troca de treinador.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Para Cortez, a demora no início do campeonato e a alta concentração de jogos foram fatores determinantes para o desempenho abaixo do esperado:

"O que aconteceu foi a demora do início do campeonato e ter embolado os jogos. A cada dois ou três dias tínhamos um jogo. E essa sequência foi muito desgastante. As derrotas aconteciam em detalhes, em final de jogo ou início de jogo. Você ter um gol com cinco ou dez minutos muda toda a história. Foi o acaso e em nenhum momento achamos que está tudo certo. Trabalhamos sério e somos conscientes do que tem que ser feito", disse Fábio.

Águia x Remo na final do Parazão 2023 Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal

Após a derrota, o Clube do Remo não terá muito tempo para lamentações, pois já retorna aos treinamentos neste sábado (27), sob o comando do novo treinador, Ricardo Catalá.

O Leão terá seu próximo desafio na terça-feira (30), às 20h, no Estádio Baenão, em Belém, contra o Confiança, em jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar todos os lances da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.