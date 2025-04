Remo não deve mandar jogos no Baenão em 2025 mesmo após reformas no estádio, diz jornalista

O Remo concluiu nesta semana as obras de revitalização do Baenão. No entanto, mesmo com a estrutura renovada, o time não deve voltar a mandar jogos no local durante a temporada 2025 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o clube optou por cadastrar o Evandro Almeida junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apenas como local de treinamentos. Assim, os jogos do Leão Azul continuarão sendo realizados no Mangueirão.

Exigência da CBF impede uso do Baenão em jogos

A decisão foi tomada para atender a uma norma da própria CBF. A entidade determina que clubes das Séries A e B não podem treinar e jogar no mesmo estádio, com o objetivo de preservar as condições do gramado ao longo da temporada.

Dessa forma, ao registrar o Baenão exclusivamente como centro de treinamento, o Remo fica impossibilitado de utilizá-lo em partidas oficiais da Série B.

Torcida do Remo cobra jogos no Baenão

A escolha da diretoria não agradou parte da torcida azulina, que há meses reivindica o retorno dos jogos ao Baenão. Entre os argumentos mais citados pelos torcedores estão a localização central do estádio e a facilidade de deslocamento em dias de jogo.

O estádio, inclusive, está sem receber jogos oficiais há algum tempo. A última partida disputada no Baenão foi no dia 29 de junho, quando o Remo venceu o Ferroviário-CE por 2 a 1, pela 11ª rodada da Série C, com gols de Jaderson e Pavani.

Próximo jogo será no Mangueirão contra o Coritiba

Com o Mangueirão como casa, o Remo volta a campo pela Série B na próxima segunda-feira (21), feriado de Tiradentes. O adversário será o Coritiba-PR, em partida marcada para as 21h30.

O time busca manter a invencibilidade na competição e se aproximar da zona de classificação para o G-4. O jogo terá cobertura em tempo real no Oliberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.