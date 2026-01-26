Remo mira contratação de terceiro goleiro do Internacional

O Remo tem um novo alvo para reforçar o gol na temporada: o goleiro Ivan, de 28 anos, atualmente terceira opção do Internacional. O nome surge após o esfriamento das negociações com o português André Moreira, tratativas que perderam força depois da saída de Marcos Braz, então responsável pelas conversas no futebol azulino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Revelado pela Ponte Preta, Ivan despontou cedo como um goleiro promissor. O bom desempenho em Campinas o levou ao Corinthians, em 2022, mas foi justamente no Timão que a carreira entrou em um período turbulento. Em dois anos de contrato, atuou apenas três vezes com a camisa alvinegra.

VEJA MAIS

Na tentativa de ganhar minutos, o goleiro foi emprestado ao Zenit, da Rússia, onde também teve poucas oportunidades — foram quatro jogos. Na sequência, vestiu a camisa do Vasco, em 2023, mas novamente não conseguiu engrenar: apenas três partidas disputadas durante toda a temporada.

Com o fim do vínculo com o Corinthians, Ivan acertou livremente com o Internacional. No Beira-Rio, entretanto, seguiu enfrentando dificuldades. Em duas temporadas pelo Colorado (2024 e 2025), entrou em campo apenas oito vezes, convivendo com uma lesão que o tirou da temporada em seu melhor momento no clube. Hoje, aparece atrás de Rochet, titular absoluto, e de Anthoni, primeiro reserva na hierarquia definida pelo técnico Paulo Pezzolano.

Apesar do histórico recente irregular, o Remo, que atualmente conta com Marcelo Rangel e Ygor Vinhas, enxerga potencial no goleiro. A avaliação interna é de que Ivan, recuperado fisicamente, pode ganhar sequência e retomar o nível que o colocou no radar dos grandes clubes há alguns anos. A diretoria azulina analisa o modelo de negócio, com a possibilidade de uma transferência em definitivo, já que o contrato do jogador com o Inter se encerra ao fim da temporada.

Enquanto o clube define quem assumirá oficialmente o comando do futebol — com Cadu Furtado atuando de forma interina —, o Leão segue ativo no mercado e deve anunciar, nos próximos dias, um “camisa 10” uruguaio.