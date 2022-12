Remo: Marcelo Cabo recusou proposta de Série B, avalia time e cita preparo físico dos jogadores

O técnico Marcelo Cabo chegou a Belém no último final de semana e vai permanecer na capital paraense. Após ser apresentado pela diretoria do Remo em outubro, o comandante azulino chegou comandando treinos e passando os seus conhecimentos aos atletas, que buscam em 2023 o tão sonhado acesso à Série B. O técnico remista falou que recebeu propostas da Série B antes de aceitar o convite do Leão Azul e do que encontrou na apresentação. Cabo citou o condicionamento físico dos atletas, avaliou a primeira semana de treinos e citou a importância da torcida nesse processo em busca dos objetivos do clube na temporada.

Marcelo Cabo já foi procurado pelo Remo em outras oportunidades, porém, o técnico estava com outros clubes e decidiu não aceitar a proposta azulina. O comandante remista comentou sobre os motivos de ter aceitado trabalhar no Remo, a relação que possui com a direção do Leão e afirmou estar feliz em Belém.

“Foi a boa relação que eu tenho com a diretoria do Remo, que já haviam me procurado duas vezes, então tinha compromissos e não pude vir. Pelo que o remo vem fazendo de gestão e reestruturação e todos os contatos que fiz, achei que era o momento de trabalhar no clube. Estou feliz, agradecido pela oportunidade de trabalhar em clube da grandeza do Remo. Fiz uma escolha assertiva”, disse.

Experiente e com amplo mercado na Série B, Marcelo Cabo confessou que tinha recebido propostas de clubes de uma divisão superior ao Remo, mas que a forma como foi conduzida a conversa, além dos contatos feitos com outras pessoas em relação a estrutura de trabalho, pesaram para a chegada.

“Foi um contato muito tranquilo, teve o contato do clube com os meus representantes, eu sinalizei, que poderíamos conversar, pois das outras vezes não podia conversar, pois tinha compromisso. Eu ouvi o que o Remo tinha a passar pra mim, em nome do presidente Fábio Bentes e diretoria, foi quando cheguei a Belém e percebi que daria certo. Quando existe o interesse de ambas as partes, tem tudo para frutificar. Tinha propostas de equipes da Série C, sondagens e convites, poderia ter esperado um pouco mais e aparecer outras propostas, quando acertei com o Remo os campeonatos ainda estavam em andamento e eu não quis nem esperar, era tamanha a convicção de trabalhar no Remo”, comentou.

Elenco azulino está em pré-temporada (Thiago Gomes / Remo)

O treinador avaliou a última semana de trabalho, um período em que esteve de perto, acompanhando, dando ao time a formatação de jogo. Cabo gostou do que viu, citou que o elenco não está fechado, além das convicções como número de atletas, características e escolhas.

“O elenco nunca está fechado. Estamos no início de uma pré-temporada, o Remo sempre estará aberto ao mercado, dentro de uma possibilidade financeira do clube ou oportunidades de mercado que apareçam. Começamos a trabalhar bem antes, fizemos o planejamento, tínhamos em mente começar a pré-temporada com esse elenco, enxuto, dando oportunidade aos meninos da base e depois desses dias tenho a convicção que fizemos as escolhas certas, traçamos um perfil de elenco e eles estão respondendo positivamente e se mostrou um grupo de trabalho bem comprometido, atletas que chegaram fisicamente muito bem, podemos adiantar alguns processos com as repostas deles e será altamente competitivo”, falou.

Técnico Marcelo Cabo teve o primeiro contato com o elenco azulino nesta semana (Samara Miranda / Remo)

Fenômeno Azul

Cabo citou a importância do torcedor no processo da temporada 2023. O comandante azulino frisou que todos no clube possuem a consciência da força do torcedor, mas que os atletas não podem “pagar” pelo passado, mas que estão cientes que podem mudar o futuro e proporcionar ao Fenômeno Azul, um ano de conquistas.

“[Podem esperar] Muito trabalho, entrega e dedicação, vestir a camisa de verdade, aliança com o torcedor, fazer uma aliança com o nosso maior patrimônio que é o torcedor do Remo, todos no clube estão cientes da força da torcida e tenho certeza que vamos entregar a eles nesse temporada e que eles venham juntos com agente alcançar os objetivos. Que o torcedor tenha fé, esperança na temporada e que a gente consiga fazer o Remo imbatível dentro de casa principalmente, se eles acoplarem com as nossas ideias o clube será muito forte. Desejo ao torcedor um 2023, paz, saúde e que em 2023 estejamos de mãos dadas, juntos, em busca do objetivo. O passado não podemos modificar, mas podemos fazer um novo futuro. Trabalhamos para eles e por eles, é o que podemos fazer é entregar conquistas em 2023”, finalizou.

Torcida do Remo é peça importante para o planejamento do técnico Marcelo Cabo (Samara Miranda / Remo)

Próxima temporada

O Remo é o atual campeão paraense, busca o bicampeonato no Parazão, além da Copa Verde, competição que o clube não participou em 2022. O Leão busca avançar na Copa do Brasil, torneio que possui cotas atrativas por fase, mas o principal objetivo azulino é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso do Time de Periçá em 2023 será o Parazão, com estreia marcada para o dia 21 de janeiro, diante do Independente de Tucuruí, no Baenão.