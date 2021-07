Remo: Lucas Tocantins treina com bola e pode ser opção contra o Brusque pela Série B

O atacante Lucas Tocantins, de 28 anos, do Remo, pode ser a novidade entre os atletas relacionados para o jogo desta quarta-feira (14), contra o Brusque-SC, no Baenão, pela 11ª rodada da Série B. O jogador que estava entregue ao departamento médico treinou com bola e poderá ser uma das opções do técnico Felipe Conceição.

O jogador estava em processo de transição desde a semana passada, após sofrer uma lesão no adutor da coxa esquerda. Tocantins é paraense da cidade de São Geraldo do Araguaia (PA) e viveu um momento difícil no time azulino. Titular absoluto na equipe nos dez jogos que atuou nesta temporada, ele sofreu lesões sequenciais, que o deixaram de fora de várias partidas. O médico do clube, Jean Klay, informou na semana passada que Lucas tinha uma tendência a sofrer lesões e que um novo protocolo, mais conservador, foi adotado para que ele retornasse aos gramados.

A última partida de Lucas Tocantins com a camisa do Remo foi na derrota para o Atlético-MG, em Belém, por 2 a 0, no dia 2 de junho. Nesta temporada o atacante atuou em 10 jogos e marcou três gols com a camisa azulina.