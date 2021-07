Titular, gols, passes e repetidas lesões; médico do Remo detalha situação de Lucas Tocantins

O departamento médico do Remo aos poucos vai trabalhando para reabilitar os atletas. Neste momento, o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), conta com quatro jogadores em tratamento (Welington Silva, Rafinha, Lucas Tocantins e Jeferson), porém o que chama mais atenção e a situação do atacante Lucas Tocantins, que vem sofrendo com lesões sequenciais.

Paraense da cidade de São Geraldo do Araguaia (PA), Lucas Tocantins era titular absoluto na equipe comandada pelo então técnico Paulo Bonamigo, porém as seguidas contusões afastaram o atleta de boa parte dos jogos. Na última semana, quando estava trabalhando com o grupo, após um período no NASP, o jogador voltou a sentir uma lesão no adutor da coxa esquerda e voltou para o DM.

O médico do Leão Azul, Jean Klay, falou com a equipe de O Liberal e detalhou alguns procedimentos adotados na recuperação de jogadores, além de fazer um “raio-x” da situação de Lucas Tocantins e os motivos pelo qual o jogador vem sofrendo repetidas lesões.

“Foi feito ao Lucas um protocolo acelerado, que possui bons resultados no clube, mas especificamente neste caso, quando o Lucas já estava liberado e treinando com o grupo, ele sofreu uma nova lesão no mesmo musculo. Em função disso, mudamos o protocolo dele para um mais conservador, que respeita essa individualidade do atleta, que não se adaptou ao protocolo acelerado”, disse.

Lucas teve início de destaque no Remo (Samara Miranda / Remo)

Avaliações

Jean Klay informou ainda que essa situação é uma característica do atleta e que foi feito um levantamento através de avaliações, para desvendar os motivos das lesões e que os exames detectaram alterações, mas que isso será tratado por todos dentro do NASP, para que ele possa a voltar aos gramados bem.

“O Lucas Tocantins é um atleta extremamente profissional. Ele possui uma tendência a sofrer lesões musculares e isso é uma característica do jogador. Nós fizemos várias avaliações para entender os motivos dessas lesões repetitivas e já detectamos várias alterações, estamos trabalhando nelas. Ele teve uma resposta muito boa no início da temporada, mas agora é meta de todo o grupo que trabalha no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), deixá-lo em condições e trabalhar forte para que o risco de novas lesões diminua”, afirmou.

Jean Klay é o médico chefe do Remo (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Mais um tempo fora

Com o tratamento, Lucas entra em transição nesta quarta-feira (7) e seguirá o protocolo, com exames de ressonância e transição, porém Lucas Tocantins terá que esperar mais um pouco para trabalhar com o grupo.

“A partir de hoje o atleta entra em transição, na sexta-feira (9), será feita uma nova ressonância e a partir da transição e ressonância, imaginamos que a partir da semana que vem ele já estará treinando com o grupo em campo”, disse.

Lucas Tocantins era titular na equipe comandada pelo então técnico do Remo Pauo Bonamigo (Silvio Garrido)

Lucas Tocantins

O jogador iniciou a carreira no Botafogo-SP e não atuou em nenhum clube paraense na base. Jogou no Maringá-PR, Athletico-PR, Cascavel-PR, Coritiba-PR e estava na Chapecoense-SP, antes de acertar com o Remo. Pela Chape o jogador conquistou o título da Série B e o acesso para a Série A do Brasileirão em 2020. Com a camisa azulina o atacante atuou em 10 partidas e marcou três gols em 2021.