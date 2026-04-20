Remo inicia preparação em Atibaia e ganha reforços para duelo com o Bahia na Copa do Brasil Léo Condé comanda primeiras atividades e pode contar com trio inscrito; delegação embarca para Salvador nesta segunda O Liberal 20.04.26 19h42 Rangel espera a recuperação contra o Bahia. (Samara Miranda / Remo) O Clube do Remo deu início, na manhã desta segunda-feira (20), à preparação para o confronto diante do Bahia, pela quinta fase da Copa do Brasil. A movimentação marcou a retomada dos trabalhos após a última partida e já com foco total no duelo decisivo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No complexo hoteleiro em Atibaia-SP, onde a delegação está concentrada, o elenco foi dividido por carga de minutos. Os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos realizaram atividades regenerativas, enquanto o restante do grupo participou de um treino com bola, sob o comando do técnico Léo Condé. Para o confronto, o treinador azulino pode ganhar opções importantes. Estão liberados para o confronto o lateral-direito Matheus Alexandre, o lateral-esquerdo Mayk e o atacante Taliari, que foram inscritos para a sequência da Copa do Brasil. VEJA MAIS Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas Remo repudia xenofobia sofrida por delegação em jogo diante do Bragantino Clube cobra punição aos responsáveis e Léo Condé lamenta episódio, classificado como recorrente no futebol Técnico do Remo aponta desatenção e admite impacto psicológico após derrota para o Bragantino O técnico do Clube do Remo, Léo Condé, avaliou o desempenho da equipe, após derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (19) O novo regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permite a inscrição de até três atletas que já tenham defendido outras equipes em fases anteriores. Outra novidade é o retorno do atacante Diego Hernández. Liberado no fim de semana para acompanhar o nascimento da filha, o jogador se reapresenta ao grupo e deve ficar à disposição para a partida. A delegação azulina embarca ainda nesta segunda-feira (20) para Salvador-BA, local do confronto de ida. Bahia e Remo se enfrentam na quarta-feira (22), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no primeiro duelo da quinta fase da Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Remo: Jaderson projeta duelo contra o Bahia na Copa do Brasil: 'Sair daqui com uma boa vantagem' Jogador destacou que será um jogo difícil e que o time tem que entrar em campo focado 21.04.26 11h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17