Remo inicia preparação em Atibaia e ganha reforços para duelo com o Bahia na Copa do Brasil

O Clube do Remo deu início, na manhã desta segunda-feira (20), à preparação para o confronto diante do Bahia, pela quinta fase da Copa do Brasil. A movimentação marcou a retomada dos trabalhos após a última partida e já com foco total no duelo decisivo.

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No complexo hoteleiro em Atibaia-SP, onde a delegação está concentrada, o elenco foi dividido por carga de minutos. Os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos realizaram atividades regenerativas, enquanto o restante do grupo participou de um treino com bola, sob o comando do técnico Léo Condé.

Para o confronto, o treinador azulino pode ganhar opções importantes. Estão liberados para o confronto o lateral-direito Matheus Alexandre, o lateral-esquerdo Mayk e o atacante Taliari, que foram inscritos para a sequência da Copa do Brasil.

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O novo regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permite a inscrição de até três atletas que já tenham defendido outras equipes em fases anteriores.

Outra novidade é o retorno do atacante Diego Hernández. Liberado no fim de semana para acompanhar o nascimento da filha, o jogador se reapresenta ao grupo e deve ficar à disposição para a partida.

A delegação azulina embarca ainda nesta segunda-feira (20) para Salvador-BA, local do confronto de ida. Bahia e Remo se enfrentam na quarta-feira (22), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no primeiro duelo da quinta fase da Copa do Brasil.