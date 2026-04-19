Remo repudia xenofobia sofrida por delegação em jogo diante do Bragantino Clube cobra punição aos responsáveis e Léo Condé lamenta episódio, classificado como recorrente no futebol Da Redação 19.04.26 23h02 Torcida do Red Bull Bragantino (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.) O Clube do Remo divulgou, na noite deste domingo (19), uma nota oficial em que manifesta repúdio a um caso de xenofobia ocorrido durante a partida contra o Red Bull Bragantino, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, em Bragança Paulista. De acordo com o clube paraense, os atos discriminatórios foram direcionados à delegação azulina — composta por atletas, comissão técnica e staff — e teriam partido de torcedores da equipe adversária durante o jogo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Na nota, o Remo afirma que não tolera qualquer forma de preconceito e reforça que o futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e diversidade. O clube também destacou que a xenofobia, caracterizada pelo preconceito em relação à origem das pessoas, é crime no Brasil. Segundo o posicionamento oficial, esse tipo de conduta está previsto na Lei nº 9.459/1997, que trata de crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com pena de reclusão de um a três anos. “O Clube do Remo vem a público manifestar seu repúdio aos atos de xenofobia sofridos pela delegação azulina”, diz um trecho da nota. A diretoria azulina ainda cobrou providências, pedindo que os responsáveis sejam identificados e punidos. O clube não informou, até o momento, se pretende formalizar denúncia junto às autoridades ou aos órgãos responsáveis pela organização da competição. Após a partida, o técnico Léo Condé também comentou o episódio durante a entrevista coletiva. Condé afirmou que não presenciou a situação no momento, mas lamentou o ocorrido. “Ficamos sabendo depois no vestiário. É algo recorrente no futebol e muito triste. Espero que o responsável seja identificado e punido”, declarou. O técnico ainda ressaltou que o clube paulista costuma receber bem as equipes visitantes, mas defendeu rigor na apuração do caso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo xenofobia red bull bragantino brasileirao série a 2026 remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Remo: Jaderson projeta duelo contra o Bahia na Copa do Brasil: 'Sair daqui com uma boa vantagem' Jogador destacou que será um jogo difícil e que o time tem que entrar em campo focado 21.04.26 11h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17