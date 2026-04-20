Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão

O Remo terá um sério desfalque para a sequência de partidas do Brasileirão e também da Copa do Brasil. O meio-campista David Braga, que ficou de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino-SP, sofreu uma contusão no adutor esquerdo e não joga contra o Bahia-BA pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (22).

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O Departamento Médico do Leão Azul informou através de um boletim médico, publicado em seu site oficial, que o meia David Braga apresentou desconforto durante o aquecimento, antes do jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele foi poupado da partida e realizou exames nesta segunda-feira (20), que constatou uma lesão grau 2 no adutor longo esquerdo.

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David Braga já iniciou o tratamento com o staff azulino, seguiu com a delegação azulina para a Salvador (BA), local em que o Remo enfrenta o Bahia, pela 5ª fase da Copa do Brasil. O Remo não estipulou prazo de retorno, porém, a tendência é que o jogador fique em recuperação de três a quatro semanas.

O meia David Braga, de 24 anos, foi contratado na última janela de transferência. O jogador estava no Athletic-MG, clube que disputa a Série B do Brasileiro. Com a camisa do Remo, Braga esteve em campo cinco vezes, duas delas como titular e estava ganhando espaço com o técnico Léo Condé. David Braga seria o titular contra o Red Bull Bragantino e foi sacado do time para a entrada de Jaderson.

Bahia x Remo duelam nesta quarta-feira (22), às 19h, na Arena Fonte Nova, na cidade de Salvador (BA), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.