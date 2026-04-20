Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas Fábio Will 20.04.26 19h30 Leão não terá atleta por algumas partidas (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo terá um sério desfalque para a sequência de partidas do Brasileirão e também da Copa do Brasil. O meio-campista David Braga, que ficou de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino-SP, sofreu uma contusão no adutor esquerdo e não joga contra o Bahia-BA pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (22). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Departamento Médico do Leão Azul informou através de um boletim médico, publicado em seu site oficial, que o meia David Braga apresentou desconforto durante o aquecimento, antes do jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele foi poupado da partida e realizou exames nesta segunda-feira (20), que constatou uma lesão grau 2 no adutor longo esquerdo. VEJA MAIS CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; saiba mais Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses Remo perde, permanece na zona de rebaixamento e distância para fora do Z4 aumenta Com 8 pontos em 12 jogos, Leão é 19º colocado e vê rivais diretos abrirem vantagem na luta contra o rebaixamento Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino David Braga já iniciou o tratamento com o staff azulino, seguiu com a delegação azulina para a Salvador (BA), local em que o Remo enfrenta o Bahia, pela 5ª fase da Copa do Brasil. O Remo não estipulou prazo de retorno, porém, a tendência é que o jogador fique em recuperação de três a quatro semanas. O meia David Braga, de 24 anos, foi contratado na última janela de transferência. O jogador estava no Athletic-MG, clube que disputa a Série B do Brasileiro. Com a camisa do Remo, Braga esteve em campo cinco vezes, duas delas como titular e estava ganhando espaço com o técnico Léo Condé. David Braga seria o titular contra o Red Bull Bragantino e foi sacado do time para a entrada de Jaderson. Bahia x Remo duelam nesta quarta-feira (22), às 19h, na Arena Fonte Nova, na cidade de Salvador (BA), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo david braga futebol jornal amazônia série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Remo: Jaderson projeta duelo contra o Bahia na Copa do Brasil: 'Sair daqui com uma boa vantagem' Jogador destacou que será um jogo difícil e que o time tem que entrar em campo focado 21.04.26 11h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17