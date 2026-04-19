Remo perde, permanece na zona de rebaixamento e distância para fora do Z4 aumenta Com 8 pontos em 12 jogos, Leão é 19º colocado e vê rivais diretos abrirem vantagem na luta contra o rebaixamento Da Redação 19.04.26 21h52 Time azulino buscou empate duas vezes, mas sofreu apagão no segundo tempo (Foto: RAFAEL MOREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Clube do Remo encerrou a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A em situação crítica na tabela. Após a derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, o Leão Azul permaneceu na 19ª colocação, somando apenas 8 pontos em 12 jogos. A rodada, disputada entre os dias 18 e 19 de abril, agravou o cenário para o time paraense. Isso porque concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento pontuaram, como o Mirassol, que venceu o Internacional fora de casa, e o Cruzeiro, que superou o Grêmio. Já a Chapecoense, lanterna da competição, também tem 8 pontos, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. Com apenas uma vitória até aqui e saldo negativo expressivo, o Remo vê a distância para sair do Z-4 aumentar. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Corinthians, que aparece na 17ª posição com 12 pontos — quatro a mais que o clube azulino. VEJA MAIS Técnico do Remo aponta desatenção e admite impacto psicológico após derrota para o Bragantino O técnico do Clube do Remo, Léo Condé, avaliou o desempenho da equipe, após derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (19) Remo repudia xenofobia sofrida por delegação em jogo diante do Bragantino Clube cobra punição aos responsáveis e Léo Condé lamenta episódio, classificado como recorrente no futebol Remo sofre apagão no 2º tempo, perde para o Red Bull Bragantino e se afunda no Z4 Após empate movimentado na etapa inicial, Leão é dominado e leva dois gols rápidos na volta do intervalo No topo da tabela, a rodada consolidou o Palmeiras como líder isolado, com 29 pontos. Logo atrás, Flamengo e Fluminense aparecem empatados com 23 pontos, com vantagem rubro-negra no saldo de gols. O São Paulo fecha o G4 com 20. Além da disputa na parte de cima, a rodada também deixou o meio da tabela mais embolado, com equipes como Bahia, Athletico-PR e Coritiba próximas na pontuação. Para o Remo, o momento exige reação imediata. Com um início de campeonato abaixo do esperado, a equipe comandada por Léo Condé precisará somar pontos nas próximas rodadas para manter vivas as chances de permanência na elite do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo red bull bragantino série a 2026 brasileirão remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17