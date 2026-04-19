Remo perde, permanece na zona de rebaixamento e distância para fora do Z4 aumenta

O Clube do Remo encerrou a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A em situação crítica na tabela. Após a derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, o Leão Azul permaneceu na 19ª colocação, somando apenas 8 pontos em 12 jogos.

A rodada, disputada entre os dias 18 e 19 de abril, agravou o cenário para o time paraense. Isso porque concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento pontuaram, como o Mirassol, que venceu o Internacional fora de casa, e o Cruzeiro, que superou o Grêmio. Já a Chapecoense, lanterna da competição, também tem 8 pontos, mas leva desvantagem nos critérios de desempate.

Com apenas uma vitória até aqui e saldo negativo expressivo, o Remo vê a distância para sair do Z-4 aumentar. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Corinthians, que aparece na 17ª posição com 12 pontos — quatro a mais que o clube azulino.

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No topo da tabela, a rodada consolidou o Palmeiras como líder isolado, com 29 pontos. Logo atrás, Flamengo e Fluminense aparecem empatados com 23 pontos, com vantagem rubro-negra no saldo de gols. O São Paulo fecha o G4 com 20.

Além da disputa na parte de cima, a rodada também deixou o meio da tabela mais embolado, com equipes como Bahia, Athletico-PR e Coritiba próximas na pontuação.

Para o Remo, o momento exige reação imediata. Com um início de campeonato abaixo do esperado, a equipe comandada por Léo Condé precisará somar pontos nas próximas rodadas para manter vivas as chances de permanência na elite do futebol brasileiro.