Técnico do Remo aponta desatenção e admite impacto psicológico após derrota para o Bragantino O técnico do Clube do Remo, Léo Condé, avaliou o desempenho da equipe, após derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (19) Da Redação 19.04.26 22h13 Após a derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (19), o técnico do Clube do Remo, Léo Condé, avaliou o desempenho da equipe em entrevista coletiva e apontou a desatenção no início do segundo tempo como determinante para o resultado negativo em Bragança Paulista. Segundo o treinador, o Remo fez um primeiro tempo equilibrado e conseguiu reagir bem após sair atrás no placar duas vezes. Ele destacou, inclusive, a atuação ofensiva da equipe, que criou boas oportunidades e contou com um “brilhantismo” de Gabriel Taliari para chegar ao empate. “O primeiro tempo foi equilibrado, tivemos boas chances, conseguimos buscar o empate duas vezes e, naquele momento, o resultado era justo”, afirmou. Condé, no entanto, lamentou a postura da equipe na volta do intervalo. Para ele, o terceiro gol sofrido logo no início da segunda etapa desestabilizou o time, tanto taticamente quanto emocionalmente. “Voltamos muito desatentos e sofremos um gol justamente onde não era para acontecer, dentro da estratégia que tínhamos. Depois, houve uma falha individual e sofremos o quarto gol. Isso condicionou o jogo ao que o adversário gosta, com transições rápidas”, explicou. O treinador também destacou o impacto psicológico do momento vivido pelo clube na competição. Atualmente na parte de baixo da tabela, o Remo ainda busca consistência para reagir no Brasileirão. “É um momento desfavorável, isso acaba pesando. Não é algo que acontece só com a gente, mas precisamos ter força para reagir”, disse. Foco na sequência e jogos em casa Apesar do resultado, Léo Condé reforçou a necessidade de olhar para frente e destacou a importância da sequência de jogos como mandante. Ele disse que o clube terá quatro partidas em casa nos próximos seis compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo. “A gente precisa se mobilizar. Vamos ter uma sequência importante em casa e precisamos fazer o dever diante do nosso torcedor para somar pontos e sair dessa situação”, afirmou. Copa do Brasil no radar O treinador também projetou o confronto diante do Bahia, pela Copa do Brasil. Mesmo após uma vitória expressiva recente sobre o adversário, Condé pregou cautela e destacou o caráter diferente da competição. “É outro tipo de jogo, eliminatório, estratégico. São 180 minutos. Eles são muito fortes jogando em casa, têm um time bem treinado e um investimento alto. Precisamos fazer um jogo equilibrado para decidir no Mangueirão”, avaliou. Condé garantiu que o Remo não irá priorizar uma competição específica neste momento, mesmo com a equipe ocupando a 19ª colocação no Brasileirão. “São as duas principais competições do país. Vamos com o que temos de melhor em todos os jogos, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil”, completou. Caso de xenofobia Durante a coletiva, o treinador também comentou sobre um episódio de xenofobia relatado contra integrantes do banco de reservas do Remo. Condé afirmou que não presenciou a situação no momento, mas lamentou o ocorrido. “Ficamos sabendo depois no vestiário. É algo recorrente no futebol e muito triste. Espero que o responsável seja identificado e punido”, declarou. O técnico ainda ressaltou que o clube paulista costuma receber bem as equipes visitantes, mas defendeu rigor na apuração do caso. Com a derrota, o Remo segue pressionado na temporada e volta suas atenções para a tentativa de recuperação tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo léo condé red bull bragantino série a brasileirão remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Remo: Jaderson projeta duelo contra o Bahia na Copa do Brasil: 'Sair daqui com uma boa vantagem' Jogador destacou que será um jogo difícil e que o time tem que entrar em campo focado 21.04.26 11h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17