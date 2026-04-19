Técnico do Remo aponta desatenção e admite impacto psicológico após derrota para o Bragantino

Após a derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (19), o técnico do Clube do Remo, Léo Condé, avaliou o desempenho da equipe em entrevista coletiva e apontou a desatenção no início do segundo tempo como determinante para o resultado negativo em Bragança Paulista.

Segundo o treinador, o Remo fez um primeiro tempo equilibrado e conseguiu reagir bem após sair atrás no placar duas vezes. Ele destacou, inclusive, a atuação ofensiva da equipe, que criou boas oportunidades e contou com um “brilhantismo” de Gabriel Taliari para chegar ao empate.

“O primeiro tempo foi equilibrado, tivemos boas chances, conseguimos buscar o empate duas vezes e, naquele momento, o resultado era justo”, afirmou.

Condé, no entanto, lamentou a postura da equipe na volta do intervalo. Para ele, o terceiro gol sofrido logo no início da segunda etapa desestabilizou o time, tanto taticamente quanto emocionalmente.

“Voltamos muito desatentos e sofremos um gol justamente onde não era para acontecer, dentro da estratégia que tínhamos. Depois, houve uma falha individual e sofremos o quarto gol. Isso condicionou o jogo ao que o adversário gosta, com transições rápidas”, explicou.

O treinador também destacou o impacto psicológico do momento vivido pelo clube na competição. Atualmente na parte de baixo da tabela, o Remo ainda busca consistência para reagir no Brasileirão.

“É um momento desfavorável, isso acaba pesando. Não é algo que acontece só com a gente, mas precisamos ter força para reagir”, disse.

Foco na sequência e jogos em casa

Apesar do resultado, Léo Condé reforçou a necessidade de olhar para frente e destacou a importância da sequência de jogos como mandante. Ele disse que o clube terá quatro partidas em casa nos próximos seis compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo.

“A gente precisa se mobilizar. Vamos ter uma sequência importante em casa e precisamos fazer o dever diante do nosso torcedor para somar pontos e sair dessa situação”, afirmou.

Copa do Brasil no radar

O treinador também projetou o confronto diante do Bahia, pela Copa do Brasil. Mesmo após uma vitória expressiva recente sobre o adversário, Condé pregou cautela e destacou o caráter diferente da competição.

“É outro tipo de jogo, eliminatório, estratégico. São 180 minutos. Eles são muito fortes jogando em casa, têm um time bem treinado e um investimento alto. Precisamos fazer um jogo equilibrado para decidir no Mangueirão”, avaliou.

Condé garantiu que o Remo não irá priorizar uma competição específica neste momento, mesmo com a equipe ocupando a 19ª colocação no Brasileirão.

“São as duas principais competições do país. Vamos com o que temos de melhor em todos os jogos, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil”, completou.

Caso de xenofobia

Durante a coletiva, o treinador também comentou sobre um episódio de xenofobia relatado contra integrantes do banco de reservas do Remo. Condé afirmou que não presenciou a situação no momento, mas lamentou o ocorrido.

“Ficamos sabendo depois no vestiário. É algo recorrente no futebol e muito triste. Espero que o responsável seja identificado e punido”, declarou.

O técnico ainda ressaltou que o clube paulista costuma receber bem as equipes visitantes, mas defendeu rigor na apuração do caso.

Com a derrota, o Remo segue pressionado na temporada e volta suas atenções para a tentativa de recuperação tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil.