Remo inicia colocações de cabos nas torres de iluminação e testa refletores de led no Baenão

A diretoria de estádio do Remo iniciou as colocações dos cabos de energia nas torres de iluminação do Baenão, que receberá refletores em led. Membros de uma empresa terceirizada contratada pelo Remo realizaram testes e chegaram a instalar um refletor.

LEIA MAIS

Remo poderá jogar a partida final da Série C no Baenão

Baenão: Iluminação em led, placar eletrônico e nova fachada; estádio do Remo passa por ajustes

Remo: Projeto 'Retorno do Rei' inicia nova obra no Baenão; assista

Novo sistema de iluminação do Baenão será ligado através de um celular

Baenão completa 103 anos com muitas histórias e expectativas para a nova fase com o retorno da iluminação

Após longa espera, novos refletores do Baenão já estão em Belém

Em conversa com a equipe de OLiberal, o diretor do Baenão, André Malcher, garantiu que tudo estará instalado e será testado ainda nesta temporada.

“Estamos passando os cabos para as torres e colocamos um refletor para um teste inicial. Vamos ligar e fazer todos os testes ainda esse ano”, disse.

Desde 2013 o Baenão não recebe uma partida no período noturno. O estádio até voltou a ser palco de jogos oficiais em 2014, porém o Evandro Almeida voltou a ficar sem receber partidas por falta de adequações exigidas pela CBF e órgãos de segurança.

Após torcedores conseguirem formar uma comissão e em seguida um projeto denominado “Retorno do Rei”, as melhorias no estádio iniciaram, em parceria com a diretoria de Manoel Ribeiro, então presidente e decolou de vez com a chegada de Fábio Bentes, que deu “carta branca” aos torcedores para arrecadar fundos para reabertura do estádio.

No dia 13 de julho de 2019 o Remo então reabriu o Baenão, na partida contra o Luverdense-MT, pela Série C do Campeonato Brasileiro, no empate em 2 a 2. Desde então o clube realizou mais três partidas no estádio (Remo 6 x 1 Atlético-AC, pela Copa Verde, além de Remo 2 x 1 Carajás e Remo 0 x 0 Independente de Tucuruí, Remo 4 x 2 Águia pelo Parazão 2020).

De acordo com presidente do Remo Fábio Bentes, o clube poderá jogar a partida final do quadrangular decisivo da Série C no Baenão, porém, a decisão depende da comissão técnica.