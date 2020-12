Remo poderá jogar a partida final da Série C no Baenão

Com a chegada dos refletores de led, o estádio Evandro Almeida (Baenão) deverá ficar apto para receber jogos noturnos já no mês de janeiro. O Remo iniciou as obras para as instalações dos refletores e o presidente Fábio Bentes não descartou a possibilidade do clube atuar ainda no quadrangular final da Série C.

FÁBIO BENTES COMENTA SOBRE JOGO NO BAENÃO

Em entrevista ao OLiberal, Bentes afirma que o Baenão estará liberado para jogos, mas que dependerá de uma avaliação dos membros da comissão técnica.

“Tem (a possibilidade de jogar no Baenão) e isso vai depender de uma decisão técnica da comissão, mas já colocamos que a partir de janeiro o Baenão estará disponível para ser utilizado, agora estamos jogando no Mangueirão, os atletas estão adaptados e existe toda uma questão envolvida, então talvez a opção seja pela permanência no Mangueirão. O que a comissão técnica optar estaremos juntos”, disse.

No mês de janeiro, o Remo terá apenas um jogo como mandante no quadrangular da Série C, que será contra o Londrina-PR, na última rodada, marcado para o dia 16, às 17h.