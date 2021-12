Remo inaugura primeira loja oficial do clube fora do Pará

O Remo anunciou que inaugurou uma nova loja na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Segundo o Leão, esta é a primeira loja do clube fora do Pará. Segundo o diretor de marketing azulino, Renan Bezerra, a inauguração de uma loja faz parte de um plano de expansão de marca elaborado pelo clube azulino.

"Entendemos que somos os maiores protagonistas do esporte na região Norte. No entanto, na nossa região, muitas pessoas torcem para clubes do sudeste do Brasil. Por isso, elaboramos um plano de expansão para que esses torcedores torçam pelo Remo, um clube da região", disse Renan.

Veja mais

Segundo o diretor, o clube ainda avalia outras cidades fora do estado onde possam ser inauguradas novas lojas do clube. Os modelos de propriedades funcionam de forma semelhante ao que ocorre no Pará, por meio de franqueamento.

"Fazemos sempre uma prospecção para instalar uma nova loja. Macapá tem um grande potencial e um bom diálogo com o clube. A capital do Amapá é a terceira cidade que mais frequenta as nossas redes sociais", explica Renan.

Veja mais

A nova loja do Remo de Macapá fica no segundo piso do Shopping Villa Nova, na avenida Presidente Vargas, nº 341, no centro de Macapá, e funciona das 9h às 20h.