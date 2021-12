Atacante que o Remo planejava manter para 2022 reforça clube paulista

O Remo perdeu mais um jogador que tinha interesse para a próxima temporada: o atacante Lucas Tocantins foi anunciado pelo Santo André, clube do Campeonato Paulista de Futebol. Contratado pelo Leão ainda na última passagem do técnico Paulo Bonamigo, Tocantins se destacou e chegou a cair nas graças do torcedor, que pedia a titularidade do atacante.

Apesar de dentro de campo ter correspondido, Lucas Tocantins enfrentou problemas físicos. Com isso, o jogador teve problemas para ter uma sequência ainda maior e, por vários momentos, ficou no banco de reservas sob o comando de Felipe Conceição, na Série B.

Mesmo com as lesões, Lucas Tocantins ainda terminou a temporada com 39 jogos pelo Leão e seis marcados - sendo três na Segundona. Ainda assim, o atacante viu o Remo ser rebaixado para a Terceirona da próxima temporada.