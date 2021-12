Nei Pandolfo explica dinâmica de montagem de elenco do Remo em 2022: 'Monitorar para Série C'

O Remo apresentou na tarde desta terça-feira (14) o novo executivo de futebol do clube, Nei Pandolfo. Em entrevista coletiva no estádio Baenão, em Belém, o executivo falou sobre o perfil dos atletas que serão contratados para a próxima temporada, além de destacar a importância do desafio que terá trabalhando no Leão Azul.

Sobre a montagem do elenco, Pandolfo deu dicas de como o Remo deve atuar no mercado. Muito provavelmente, a diretoria azulina irá montar uma equipe visando o Parazão. Após o final da competição, reforços devem ser contratados para a Série C.

"Vamos pensar sempre em um elenco equilibrado. Temos que competir no Campeonato Paraense, que é um estdual duro. Além disso, temos que dar continuidade no trabalho com a base, que deu frutos na Copa Verde. Vamos buscar um time qualficado e, por enquanto, monitorar peças pra Série C", informou Nei.

De acordo com o executivo, o Remo possui "boa imagem" diante de equipes da primeira divisão, que podem ajudar na contratação de jogadores. Segundo Pandolfo, a organização financeira do clube facilita no momento de atrair novos atletas.

"O principal hoje, pra conseguir atletas, a gente tem, que é o bom relacionamento com todos os clubes. O principal fator que vai nos destacar dentro dos demais concorrentes é o histórico positivo. Ao contrário de antes, clubes do Norte e Nordeste estão estruturados financeiramente. Podemos até atrair atletas que, logo de cabeça, o torcedor acha que é impossível vir", explicou.

Pandolfo ainda falou sobre João Galvão, novo colega de trabalho que irá atuar junto com ele na construção do elenco para 2022. De acordo com o executivo, estar do lado de um profissional que conhece o mercado regional deve facilitar na busca por novos atletas.

"É importante ter um coordenador técnico com conhecimento reigonal. Ele tem capacidade e experiência para lidar com atletas da terra e isso vai nos ajudar bastante a descobrir talentos regionais", disse.

Veja outros trechos da apresentação de Nei Pandolfo

Desafio de trabalhar no Remo

"Não digo desafio, mas sim oportunidade. Tenho certeza que faremos um bom trabalho. Estou rodeado de bons profissionais e de uma comissão técnica que não deixa dúvidas sobre qualidadade. Vamos conduzir o Remo ao lugar que ele merece"

Contato com Bonamigo

"Nunca trabalhei com o Bonamigo, mas sei que é um profissional qualificado e atualizado. Ele vai dar o máximo para buscar o grande objetivo do ano, que é o retorno à Série B"

Atletas com "emocional forte"

"Muitas vezes vemos atletas que 'travam' nesse sentido. Quando vamos trazer jogadores, temos infos deles no dia a dia. Tudo isso tá no mercado. Dá pra bucar esses detalhes antes deles chegarem aqui. Cabe a nós trazer essas infos e saber se eles sabem atuar em decisões"