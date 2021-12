Remo possui contrato com 11 jogadores para 2022 e pretende renovar com mais nove; veja a lista

O planejamento do Remo já iniciou após a conquista da Copa Verde. Alguns jogadores deixaram o clube, mas interessam para 2022e outros já possuem contrato para a próxima temporada, a maioria das categorias de base.

A equipe de O Liberal conversou com algumas fontes do clube, que informaram os nomes de 11 jogadores que já possuem vínculo com o Remo e não sairão, além de mais nove atletas que podem renovar com a diretoria.

Com contrato

Dos jogadores que já possuem contrato com o clube estão os goleiros Vinícius e Rodrigo Joisviaki, o zagueiro Kevem, os meio-campistas Tiago Miranda, Warley, Pingo, Paulinho Curuá, Lucas Siqueira e Laílson, além dos atacantes Ronald e Tiago Mafra. Com exceção do goleiro Rodrigo Joisviaki [atuou no segundo tempo da goleada de 9 a 0 contra o Galvez-AC] e de Laíson [que estava emprestado ao Esportivo-RS], todos os outros atuaram recentemente pelo Remo. Não está descartada também o empréstimo de alguns atletas.

Remo possui interesse

A diretoria do Leão também trabalha com alguns nomes importantes na conquista da Copa Verde, visando a temporada 2022. O Remo pretende um novo vínculo com os laterais Wellington Silva, Marlon, raimar e Igor Fernandes, os jogadores de meio-campo Anderson Uchôa, Felipe Gedoz e Erick Flores, além dos atacantes Lucas Tocantins e Neto Pessoa.