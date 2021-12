Remo tem interesse no retorno de meia-atacante cria da base azulina

Durante a final que deu ao Remo o título da Copa Verde, o meia-atacante Hélio Borges esteve presente no Baenão. E o motivo não foi à toa: a equipe de O Liberal conseguiu apurar com fontes internas que o Leão tem interesse no retorno do jogador, cria da base azulina, para a próxima temporada.

Na última quarta-feira (8), Hélio teve a saída do Ceará decretada. O jogador não teve o contrato renovado e deixou o clube alvinegro. Com a camisa do Vozão, Hélio foi vice-campeão brasileiro aspirantes, com direito a gol no clássico contra o Fortaleza e também na grande final diante do Grêmio. Ao todo fez 18 jogos no Ceará.

Pelo Remo, Hélio disputou três Copas São Paulo, foi campeão paraense sub-17, além de ter conquistado o acesso à Série B do Brasileiro, em 2020, sendo titular no com o técnico azulino Paulo Bonamigo. Hélio também teve passagem pela base do Palmeiras em 2018, conquistando o título brasileiro Sub-20.