Remo fecha com o atacante Diego Tavares, que estava jogando a Série B pelo Vila Nova

O Remo oficializou nesta quarta-feira (23), a contratação do atacante Diego Tavares, de 31 anos, que estava no Vila Nova-GO. O jogador disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Tigre e foi vice-campeão da Copa Verde.

Diego Tavares estava em campo na final da Copa Verde contra o Paysandu, maior rival azulino, e realizou 40 partidas nesta temporada pelo clube goiano e marcou dois gols. Em entrevista ao site oficial do Remo, o atacante agradeceu por ter acertado com o clube e afirmou que é uma honra jogar pelo Leão Azul.

“Quero agradecer ao Clube do Remo pela oportunidade em poder vestir essa camisa de tradição no mundo do futebol. O Remo é um clube gigante e vestir a camisa do Rei da Amazônia é uma honra. Espero dar muita alegria para torcida e fazer nome aqui no Leão azul”, disse Diego Tavares.

A diretoria do Remo conversava com o jogador ainda durante a disputa da Série B, mas o atacante pediu um tempo maior para pensar e preferiu dar a resposta após o término da Copa Verde. Natural da cidade de Capitão Leônidas Marques (PR), o atacante é rodado no futebol brasileiro.

Além do Vila Nova, Diego Tavares já jogou pelo Iraty-PR, Caldesnse-MG, Paraná-PR, Avaí-SC, além do Botafogo-SP, Fortaleza-CE, São Bento-SP, Figueirense-SC e Inter de Limeira-SP.

O jogador chega a Belém no mês de dezembro para iniciar a pré-temporada. A apresentação azulina está marcada para o dia 12 de dezembro.

Até o momento o Remo contratou apenas um atacante para 2023, Jean Silva, ex-Figueirense e que disputou a Série C deste ano. Além de Jean, o Leão possui no elenco três atacantes oriundos das categorias de base, Ronald, Pedro Sena e Tiago Mafra.