Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional O Liberal 24.01.26 7h00 A bola vai rolar e, com ela, começa oficialmente o Campeonato Paraense de 2026. Na tarde deste sábado (24), às 16h, Remo e Bragantino-PA se enfrentam no Estádio Mangueirão, abrindo o Parazão em um clima que mistura festa, expectativa e muita disputa por espaço na temporada. É jogo de estreia, mas com cara de laboratório, vitrine e, para o torcedor azulino, início de um ano que promete entrar para a história. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Remo vive um momento que não se via há décadas. Campeão da última edição do Parazão, recém-vencedor da Supercopa Grão-Pará, no último domingo, e prestes a estrear na Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos de ausência, o Leão chega embalado, com cofres reforçados e ambição elevada. A sensação é de que 2026 será disputado em duas frentes: um Remo forte para o estadual e a Copa Norte, e outro, ainda mais encorpado, preparado para encarar a elite nacional e a Copa do Brasil. VEJA MAIS 'Confio bastante na equipe da SEEL', diz Ricardo Gluck Paul sobre gramado do Mangueirão A fala do presidente da FPF veio após questionamentos sobre a utilização do local para a realização de shows Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. Patrick vê versatilidade como diferencial para buscar vaga no Remo Apresentado, veterano diz estar à disposição para atuar como volante ou pelos extremos Essa divisão de forças começa a ficar clara já na estreia. Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será contra o Vitória, em Salvador, na próxima quarta-feira (28), apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional. O Parazão, neste início, vira palco de observação: quem quiser ficar no grupo principal precisa mostrar serviço agora. Cada treino, cada minuto em campo, vale como argumento. A escalação do Remo, aliás, é cercada de mistério. Em negociação com o goleiro português André Moreira, Osorio deve apostar, ao menos na estreia, na segurança e no simbolismo do ídolo Marcelo Rangel, até mesmo para dar ritmo de jogo ao arqueiro. Na defesa, Thalisson, ex-Paysandu, surge como favorito para ganhar minutos, ao lado do uruguaio Tassano, pouco utilizado em 2025, ou do recém-contratado Marllon. No meio, a tendência é de descanso para Zé Ricardo e Panagiotis, abrindo espaço para Jaderson, Dodô e para Patrick, outro nome que ainda não estreou. Já no ataque, o leque é amplo: Alef Manga, grande aposta para a Série A; Eduardo Melo, que ganhou moral ao marcar contra o Águia na Supercopa; ou Marrony, que perdeu espaço no ano passado, mas decidiu ficar para tentar a volta por cima. TUBARÃO Tubarão vem treinando forte para a estreia e quer estragar festa do Remo (Instagram Bragantino) Do outro lado, o Bragantino chega com menos holofotes, mas com discurso de reconstrução e ambição renovada. O Tubarão do Caeté terminou o Parazão passado na quinta colocação e caiu nas quartas de final para o Águia de Marabá, nos pênaltis — um desfecho abaixo do que o clube esperava. Em 2026, a meta é clara: voltar a incomodar os grandes e brigar por vaga em competições nacionais. Sob o comando de Mathaus Sodré, de apenas 38 anos e visto como um dos nomes promissores da nova geração de treinadores, o Bragantino aposta em organização e transições rápidas. No ataque, a principal referência é Dioguinho, ex-Paysandu, jogador de lado de campo, forte no um contra um. Ao seu lado, João Victor, atacante experiente, com passagem pelo futebol português, chega para agregar rodagem e presença de área. O retrospecto histórico pesa para o lado azulino. Em 13 confrontos oficiais, o Remo venceu nove, contra apenas duas vitórias do Bragantino e dois empates. Mas o último encontro serve de alerta: em 2024, o Tubarão surpreendeu e venceu por 1 a 0, mostrando que, quando menos se espera, ele morde. Com arquibancadas cheias, clima de estreia e um Remo observado de perto por todo o estado — afinal, não é todo dia que um clube paraense volta à Série A —, o duelo deste sábado promete mais do que três pontos. É o primeiro capítulo de um Parazão que começa sob forte expectativa e com o Leão querendo mostrar, desde já, que 2026 não é só promessa: é realidade. FICHA TÉCNICA Remo x Bragantino-PA – Campeonato Paraense – 1ª rodada Data e horário: Sábado, 24 de janeiro, às 16h00 (de Brasília) Local: Estádio Mangueirão, Belém Transmissão em tempo real no portal O Liberal e na Rádio Liberal+ ARBITRAGEM Marcos José Soares de Almeida Assistentes: Acácio Menezes e Augusto Klemerson PROVÁVEIS ESCALAÇÕES Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Thalisson (ou Marllon), Léo Andrade (Tassano) e Sávio (ou Jorge); Pavani (ou Zé Ricardo), Patrick, Panagiotis (ou Jaderson) e Yago Pikachu; Alef Manga (ou Carlinhos) e Eduardo Melo (ou Marrony). Técnico: Juan Carlos Osorio

Bragantino-PA: Deco Jr; Japa, Douglas, Enzo Ali e Leandro Cabecinha; Jeferson, Edicleber e Nilsinho; Wander, João Victor e Dioguinho. Técnico: Mathaus Sodré 