Conheça as equipes participantes do Parazão 2026

O Campeonato Paraense de 2026 começa cercado de expectativa. A nova edição do Parazão reúne clubes tradicionais, projetos em consolidação e equipes do interior que chegam fortalecidas por planejamento, identidade regional e campanhas recentes positivas, prometendo um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos.

O Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. Confira:

Águia de Marabá

Legenda (Gustavo Sousa / Águia de Marabá)

O Águia de Marabá chega ao Parazão 2026 consolidado como uma das forças recentes do futebol paraense. Após boas temporadas consecutivas, o Azulão Marabaense viveu o ponto mais alto de sua história em 2023, quando conquistou o título estadual, e agora entra na competição com um objetivo claro: buscar o bicampeonato.

Para isso, o clube optou por uma reformulação do elenco, apostando em um grupo renovado, que mescla juventude e experiência, sem abrir mão da competitividade que marcou os últimos anos.

A equipe também inicia a temporada com novo comando técnico. Júlio César Nunes, que realizou trabalho recente na Tuna Luso, assumiu o projeto e participou ativamente da montagem do elenco para 2026. Da Lusa vieram reforços importantes como Dedé, Bagagem e Alex Silva, nomes que chegam com status de titulares e se juntam a referências já consolidadas no grupo, como Bruno Limão e Kaique.

O elenco ainda conta com jovens promessas: Kukri e Yago Melo, integrantes do sub-20, tiveram grande destaque na campanha do Águia na Copa São Paulo de Futebol Junior deste ano, o que valeu a eles a promoção para o time principal. Com um time novo, ambicioso e respaldado por um histórico recente positivo, o Águia entra no estadual determinado a seguir no protagonismo do futebol paraense.

Amazônia Independente

Amazônia volta à elite do estadual (Alex Daniel)

O Amazônia Independente será um dos representantes do oeste do Pará no Parazão 2026 e chega ao estadual apostando em organização, identidade regional e continuidade de trabalho. Fundado, presidido e comandado pelo técnico Walter Lima, o Muiraquitã iniciou oficialmente sua preparação nos primeiros dias de 2026, dando largada a mais uma temporada histórica para o clube, que segue consolidando seu espaço no cenário estadual.

A pré-temporada começou em Belterra, com atividades realizadas tanto em campo quanto na praia de Pindobal, reforçando a proposta de um trabalho físico intenso desde os primeiros dias. Antes mesmo do início dos treinos, a diretoria já havia anunciado 13 jogadores, número que foi ampliado com a chegada de mais nove atletas, fechando um elenco com 22 jogadores contratados para a disputa do Parazão 2026.

Entre os reforços, chama atenção o centroavante Andres Gonzalez, jovem colombiano de 19 anos e 1,85m de altura, formado nas categorias de base do Deportivo Cali. O atacante chega ao futebol santareno como opção de força física e presença ofensiva, ampliando as alternativas do Amazônia no setor de ataque. Com elenco definido, comando mantido e preparação em andamento, o Muiraquitã entra no Parazão buscando competitividade e afirmação entre os clubes do interior do estado.

Bragantino

Tubarão do Caeté entra no estadual com um elenco numeroso e competitivo (Divulgação / Ascom Bragantino)

O Bragantino Clube do Pará chega ao Parazão 2026 buscando retomada e afirmação após uma preparação marcada por ajustes e testes importantes. Tradicional representante do nordeste paraense, o Tubarão do Caeté entra no estadual com um elenco numeroso e competitivo, formado por 26 atletas, apostando em equilíbrio entre experiência e juventude para encarar o desafio da temporada.

Sob o comando do técnico Mathaus Sodré, o Bragantino apresentou evolução na fase de preparação. Depois da derrota no primeiro amistoso diante do Castanhal, a equipe reagiu ao vencer o Paroquial no segundo teste, recuperando confiança. Antes da estreia no campeonato, o time ainda realiza um terceiro amistoso contra o Santa Rosa, fora de Bragança, como último ajuste antes do confronto diante do Remo, marcado para o sábado, dia 24, pelo Parazão 2026.

O elenco conta com opções em todos os setores, incluindo quatro goleiros, uma defesa reforçada e um ataque numeroso. Um dos destaques da montagem do grupo foi a permanência do zagueiro Douglas, que chegou a ser anunciado pelo Capitão Poço após passagem pelo Palmas, mas acabou confirmado pelo Bragantino, clube que já havia defendido na última edição do estadual. Com o grupo fechado, sequência de amistosos e foco total na estreia, o Bragantino entra no Parazão determinado a fazer uma campanha sólida e competitiva.

Cametá

Cametá fez jogo treino contra o Paysandu (Fernando Torres / Paysandu)

O Cametá Sport Club chega ao Parazão 2026 apostando em identidade, renovação e no retorno de talentos formados em casa. Um dos principais movimentos da montagem do elenco foi a volta do meia-atacante João Papyk, de apenas 19 anos, considerado uma das maiores revelações recentes do clube. Formado no Mapará em 2022, o jogador retorna após passagem pelas categorias de base do Paysandu, trazendo bagagem competitiva e amadurecimento.

Na última temporada, Papyk disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Carajás e, no segundo semestre, integrou o sub-20 do Paysandu, participando de competições estaduais e da Copa do Brasil da categoria, incluindo a vitória por 4 a 0 sobre o Tocantinópolis. O retorno ao Cametá acontece após o atleta ter sido um dos destaques do título da Segundinha de 2022, campanha que recolocou o clube na elite do Parazão, quando, aos 16 anos, marcou na decisão contra o São Francisco. Ele também defendeu o Mapará nas temporadas de 2023 e 2024.

Com a chegada de Papyk, o elenco comandado por Rogerinho Gameleira alcança a marca de 25 jogadores anunciados para o estadual. O grupo conta com opções em todos os setores e aposta em um meio-campo criativo e em atacantes de velocidade para buscar uma campanha segura no Parazão 2026, reforçando a tradição do Cametá como uma equipe competitiva e formadora dentro do futebol paraense.

Capitão Poço

CAP surpreendeu na última edição do Parazão (Reprodução / Instagram / Capitão Poço)

O Capitão Poço entra no Parazão 2026 com confiança renovada após uma campanha de impacto em sua temporada de estreia na elite do futebol paraense. Debutante no último Campeonato Paraense, o CAP surpreendeu ao avançar até as quartas de final, sendo eliminado pelo Paysandu, com uma campanha consistente que somou duas vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. O desempenho elevou o patamar do clube, que agora mira voos mais altos.

Para a nova temporada, o clube passa por mudança no comando técnico e aposta em um velho conhecido. Aldenir Risada assume a equipe em sua terceira passagem pelo Capitão Poço, após a saída de Rogerinho Gameleira, que acertou com o Cametá. Aldenir já comandou o time profissional em 2023, com aproveitamento expressivo, além de ter trabalhado com o sub-20 em 2024. O treinador também acumula experiências como auxiliar e técnico em clubes como Caeté, Castanhal, Paragominas e, mais recentemente, no Cristal-AP, no Campeonato Amapaense.

Dentro de campo, o elenco foi montado com opções em todos os setores e passou por testes importantes na preparação, incluindo um amistoso movimentado contra a Tuna Luso, que terminou empatado em 4 a 4. Com grupo definido, retorno de um treinador identificado com o clube e metas claras, o Capitão Poço inicia o Parazão 2026 buscando repetir a boa campanha e, contando com a experiência de jogadores conhecidos no Parazão, como os atacantes Debu, Raylson e Feijão.

Castanhal

Jogadores do Castanhal comemoram vitória diante do São Francisco (@fabiooliveiratv_ @marcello_sou / Instagram / Castanhal)

O Castanhal Esporte Clube chega ao Parazão 2026 com planejamento antecipado e objetivos bem definidos. O Japiim da Estrada iniciou sua preparação ainda no fim de dezembro, demonstrando foco total na estreia contra o Cametá e, principalmente, em uma temporada que vai além do estadual. A pré-temporada foi pensada como parte de um projeto maior, mirando calendário nacional em 2027, com a ambição de avançar fases e brigar por vagas na Série D e na Copa do Brasil.

Comandado pelo técnico Guilherme Furtado, o Castanhal montou um elenco equilibrado, com boas opções em todos os setores e forte presença no meio-campo. O grande nome da equipe é o atacante Daniel GTA, principal aposta ofensiva do clube. O jogador chegou ao Pará pelo Cametá, passou pelo Águia de Marabá e foi um dos destaques do futebol estadual em 2024, quando disputou 24 partidas e marcou 11 gols, terminando como artilheiro do Azulão Marabaense.

Após encerrar o último Campeonato Paraense na sexta colocação, o Castanhal entra em 2026 buscando evolução e maior regularidade. Com preparação antecipada, elenco definido e um goleador como referência, o Japiim da Estrada inicia o Parazão determinado a subir de patamar e transformar ambição em resultado dentro de campo.

São Francisco

São Francisco aposta em elenco equilibrado (Lucas Sampaio)

O São Francisco Futebol Clube entra no Parazão 2026 embalado por confiança, título recente e preparação intensa. O Leão Santareno segue ajustando os últimos detalhes para a estreia no estadual, que será em Santarém, contra o Capitão Poço, em duelo previsto para acontecer entre os dias 24 e 26 de janeiro. A equipe chega fortalecida após a conquista da Copa Oeste 2025, resultado que reforçou o ambiente positivo no clube.

Na preparação para o estadual, o São Francisco tem apostado em um elenco equilibrado, com rotina de treinos físicos e técnicos bem distribuída ao longo da semana, priorizando intensidade, organização tática e entrosamento. O trabalho tem sido voltado para dar consistência ao grupo e corrigir pontos observados na última temporada, mantendo o foco total na estreia do Parazão.

Comandado por Emerson Almeida, o São Francisco aposta em um elenco experiente e competitivo, com nomes como o lateral-direito Thurran, o meia Ancelmo, o volante Léo Caeté e o atacante Waldir, uma das referências ofensivas do time. Após terminar o último Campeonato Paraense na 10ª colocação, o Leão entra em 2026 com o objetivo claro de melhorar seu desempenho estadual, sustentado por um grupo encorpado e por um ambiente de trabalho estável.

São Raimundo

São Raimundo venceu a Segundinha em 2025 (Carmem Helena / O Liberal)

O São Raimundo Esporte Clube chega ao Parazão 2026 vivendo um momento simbólico de reconstrução e retorno ao protagonismo. Primeiro campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, em 2009, o Pantera Santareno está de volta à elite do futebol paraense após seis anos, com a última participação tendo ocorrido em 2019. A volta ao estadual marca uma nova fase do clube, que aposta em organização, identidade e valorização de seus ativos locais.

Comandado pelo técnico Robson Melo, o São Raimundo vem utilizando a pré-temporada para ajustar aspectos físicos, técnicos e táticos, com uma agenda intensa de treinamentos e jogos preparatórios antes da estreia. O elenco mescla atletas experientes e jogadores formados na base, mantendo uma característica histórica do clube. Nomes como Jeferson Monte Alegre, Tharcio e o goleiro Labilá, veterano de 42 anos, surgem como referências dentro do grupo, enquanto jovens oriundos das categorias de base passam a integrar o elenco profissional.

A preparação tem sido focada em dar competitividade ao time para o desafio inicial no estadual. O São Raimundo estreia no Parazão 2026 no dia 25 de janeiro, fora de casa, diante do Paysandu, na Curuzu. Com elenco em formação contínua, trabalho intenso e o peso de sua tradição, o Pantera entra no campeonato com o objetivo de se firmar novamente entre os principais clubes do Pará.

Santa Rosa

Santa Rosa aposta em elenco numeroso (Vitor Reis / Divulgação Santa Rosa)

O Santa Rosa Esporte Clube chega ao Parazão 2026 apostando em elenco numeroso, opções ofensivas e manutenção da competitividade. O Macaco-Prego se apresenta para o estadual com um grupo amplo, distribuído em todos os setores, sob o comando do técnico Samuel Cândido, buscando regularidade e protagonismo na competição, para melhorar a campanha do ano passado, quando o time foi o oitavo.

Um dos destaques da montagem do elenco é o retorno do atacante PH, que voltou a ser registrado pelo Santa Rosa após ter sua rescisão com o Remo publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador havia sido contratado pelo clube azulino após se destacar justamente contra o Santa Rosa no Parazão, quando marcou dois gols e deu uma assistência nas quartas de final. Com poucas oportunidades na Série B do Brasileiro, PH retorna ao clube onde já havia deixado boa impressão e reforça um setor ofensivo bastante concorrido.

Com diversas alternativas no ataque, PH passa a disputar espaço com nomes como Ezequiel Barbosa, Pecel, Matheuzinho, Dioguinho e Pedro Sena, ampliando as possibilidades táticas da equipe. Com elenco definido, reforços pontuais e um ataque versátil, o Santa Rosa inicia o Parazão 2026 focado em fazer uma campanha sólida e competitiva dentro do cenário estadual.

Tuna Luso

Tuna aposta na experiência no Parazão (William Pereira/TLB)

A Tuna Luso Brasileira chega ao Parazão 2026 apostando em experiência, reorganização e adaptação a um novo cenário. A Águia Guerreira vem intensificando sua preparação com treinos em Augusto Corrêa, município escolhido como casa da equipe para a disputa do estadual enquanto o Estádio do Souza passa por reformas. A mudança faz parte do planejamento do clube para fortalecer sua identidade e manter competitividade ao longo da temporada.

Sob o comando do técnico Alexandre Lopes, a política de montagem do elenco priorizou atletas rodados no futebol. O grupo conta com nomes experientes como Bilau, Emerson Nike, Marcinho, Júlio Franco, Alan Maia, Paulinho, Adalto Júnior e o zagueiro Alef Santos, além da renovação do goleiro Vinícius, de 41 anos, que permanece como uma das lideranças do elenco após bom desempenho em 2025. A proposta é aliar maturidade, leitura de jogo e equilíbrio tático para enfrentar o calendário cheio da temporada.

Com foco na implementação do modelo de jogo, a Tuna tem trabalhado ajustes táticos e condicionamento físico, utilizando jogos-treino e amistosos como parte do processo de preparação. Um dos testes ocorreu diante do Capitão Poço, antes da estreia no estadual. A primeira partida da Águia Guerreira no Parazão 2026 está marcada para o dia 24 de janeiro, contra o Amazônia. Com elenco experiente, nova casa e planejamento definido, a Tuna Luso inicia o campeonato buscando regularidade e protagonismo no futebol paraense.

Paysandu

Paysandu vive ano de reconstrução (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu Sport Club inicia o Parazão 2026 com ambição de retomar o protagonismo estadual. Vice-campeão em 2025, o Papão entra na nova edição do Campeonato Paraense determinado a buscar o título que escapou na última temporada, apostando em um elenco numeroso e equilibrado, com opções em todos os setores sob o comando do técnico Júnior Rocha.

A estreia bicolor está marcada para o domingo, dia 25, diante do São Raimundo, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá início às 17h, após ajuste de horário confirmado pela Federação Paraense de Futebol. O confronto marca o retorno do Paysandu ao seu estádio tradicional após o período de reformas no gramado, realizadas ao fim da Série B, e simboliza o início oficial da caminhada do clube na temporada 2026.

Durante a pré-temporada, o Paysandu concentrou seus trabalhos no Centro de Treinamento e em campos particulares, priorizando ajustes técnicos e táticos para a competição. Com elenco definido, casa pronta para receber o torcedor e objetivo claro, o Papão entra no Parazão 2026 buscando transformar expectativa em resultado e voltar ao topo do futebol paraense, com um time formado por remanescentes do ano passado e novas peças, além de muitos atletas da base.

Destacam-se no elenco nomes como Jean Drosny, Quintana, Libonati, Henrico e Danilo Peu.

Remo

Remo disputará a Série A do Brasilerão nesta temporada (Raul Martins/Remo)

O Clube do Remo chega ao Parazão 2026 cercado de expectativa, protagonismo e pressão por resultados. Atual campeão estadual, o Leão Azul inicia a competição como um dos grandes favoritos ao bicampeonato, impulsionado pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e por um elenco reforçado com nomes de peso. O projeto para a temporada ganha ainda mais força com a chegada do técnico Juan Carlos Osório, símbolo da ambição azulina em 2026.

A estreia no estadual será no sábado, dia 24, às 16h, diante do Bragantino, no Estádio Mangueirão, em Belém, em partida que marca a abertura oficial do Campeonato Paraense. O confronto acontece poucos dias após o Remo conquistar a Supercopa Grão-Pará, primeiro título da temporada, e antecede um calendário intenso, já que o clube estreia na Série A nacional na quarta-feira seguinte, contra o Vitória, em Salvador.

Dentro de campo, o Remo aposta na manutenção de uma base competitiva aliada a reforços de impacto. Permanecem no elenco nomes como Marcelo Rangel, Kayky Almeida, Jaderson e Diego Hernández, enquanto chegadas como a de Pikachu elevam o nível técnico do grupo. Além disso, o clube encaminhou aquela que deve ser a maior contratação de sua história, com a negociação avançada para a compra do volante argentino Leonel Picco, investimento milionário que reforça o status do Leão Azul como potência do futebol paraense em 2026.