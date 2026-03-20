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Remo estreia na Série A3 do Brasileiro Feminino em busca do acesso

Equipe paraense enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa e inicia campanha com objetivo de voltar à Série A2 nacional

O Liberal

O Clube do Remo inicia neste domingo (22) sua trajetória no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, a terceira divisão nacional. As Leoas enfrentam o Sampaio Corrêa, às 15h, no Estádio Castelão, em São Luís, pela primeira rodada da competição. A equipe disputa novamente a terceira divisão, após ter sido rebaixada no ano passado, quando estava na A2.

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Inserido no grupo 6, o Remo terá ainda como adversários na primeira fase as equipes do Liga São João, do Piauí, e do Paraíso Esporte Clube, do Tocantins. Ao todo, o torneio reúne 32 clubes, divididos em oito grupos. As equipes se enfrentam em turno e returno, e os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final. A partir daí, o campeonato segue em formato eliminatório até a definição dos quatro clubes que garantem acesso à Série A2.

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O elenco azulino conta com 28 jogadoras para a disputa, sob o comando do técnico Mecy Nunes. A preparação foi marcada por um processo de formação que mescla atletas mais experientes com jovens, em um grupo montado com foco na competitividade dentro da competição nacional.

Antes da estreia, o treinador destacou o trabalho realizado e projetou o desempenho da equipe ao longo do torneio. “Estamos trabalhando muito. Fizemos uma seleção de atletas locais de alto nível. Nossa estreia será contra o Sampaio Corrêa e esperamos um ótimo jogo. O nosso grande objetivo na competição é subir de divisão para a A2. Temos uma excelente equipe, uma mescla de atletas experientes e outras jovens”.

 

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