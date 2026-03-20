Remo estreia na Série A3 do Brasileiro Feminino em busca do acesso Equipe paraense enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa e inicia campanha com objetivo de voltar à Série A2 nacional O Liberal 20.03.26 20h16 O Clube do Remo inicia neste domingo (22) sua trajetória no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, a terceira divisão nacional. As Leoas enfrentam o Sampaio Corrêa, às 15h, no Estádio Castelão, em São Luís, pela primeira rodada da competição. A equipe disputa novamente a terceira divisão, após ter sido rebaixada no ano passado, quando estava na A2. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Inserido no grupo 6, o Remo terá ainda como adversários na primeira fase as equipes do Liga São João, do Piauí, e do Paraíso Esporte Clube, do Tocantins. Ao todo, o torneio reúne 32 clubes, divididos em oito grupos. As equipes se enfrentam em turno e returno, e os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final. A partir daí, o campeonato segue em formato eliminatório até a definição dos quatro clubes que garantem acesso à Série A2. VEJA MAIS Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito O elenco azulino conta com 28 jogadoras para a disputa, sob o comando do técnico Mecy Nunes. A preparação foi marcada por um processo de formação que mescla atletas mais experientes com jovens, em um grupo montado com foco na competitividade dentro da competição nacional. Antes da estreia, o treinador destacou o trabalho realizado e projetou o desempenho da equipe ao longo do torneio. “Estamos trabalhando muito. Fizemos uma seleção de atletas locais de alto nível. Nossa estreia será contra o Sampaio Corrêa e esperamos um ótimo jogo. O nosso grande objetivo na competição é subir de divisão para a A2. Temos uma excelente equipe, uma mescla de atletas experientes e outras jovens”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo Brasileirão brasileirão feminino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEOAS EM CAMPO! Remo estreia na Série A3 do Brasileiro Feminino em busca do acesso Equipe paraense enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa e inicia campanha com objetivo de voltar à Série A2 nacional 20.03.26 20h16 BRASILEIRÃO Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão Everton Ribeiro, Willian José, Kanu e Gilberto são as dúvidas de Rogério Ceni para o confronto 20.03.26 19h37 CASA CHEIA Flamengo x Remo bate recorde de público no Brasileirão 2026 Com mais de 62 mil torcedores no Maracanã, duelo registra maior presença e renda da competição até aqui; Leão segue na lanterna após terceira derrota seguida 20.03.26 18h54 Futebol Remo chega a quatro jogos sem marcar e liga alerta na Série A Lanterna, time azulino enfrenta crise ofensiva e diretoria busca alternativas no elenco 20.03.26 16h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35