Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito O Liberal 20.03.26 15h42 Leão recebe o Bahia no Mangueirão (Alex Ribeiro / Agência Pará) A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) coordena o esquema de segurança para a partida entre Remo e Bahia, que será realizada neste domingo (22), em Belém. Ao todo, 815 agentes de segurança pública atuarão no policiamento preventivo e ostensivo durante o evento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O jogo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, ocorrerá no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, a partir das 16h. A expectativa é de público de cerca de 20 mil torcedores. Os portões do estádio serão abertos às 13h. O acesso será feito por meio de biometria facial ou apresentação de ingresso digital com QR Code. Esquema de segurança terá viaturas, cavalaria e cães O planejamento inclui 93 viaturas, 65 motocicletas, oito conjuntos da Cavalaria e atuação de cães farejadores da Polícia Militar. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, a integração entre os órgãos é fundamental para garantir a segurança no evento. “O objetivo da Segup em reunir os órgãos de segurança pública para alinhar estratégias de policiamento em grandes eventos é que compreendemos que essa ação é uma das formas mais eficazes de integração entre os efetivos, resultando na segurança e no bem-estar da população. Nossa maior preocupação é reforçar a segurança, a fim de garantir que o evento seja tranquilo para os torcedores”, afirmou. Além do policiamento, equipes da Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social (DPS), com apoio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam), realizarão ações de conscientização, com foco no enfrentamento à violência contra a mulher. Os agentes também vão orientar o público sobre os canais Disque-Denúncia 181 e 190. Trânsito terá mudanças nas vias de acesso ao Mangueirão O planejamento de mobilidade contará com a atuação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Belém (Segbel), com alterações no tráfego nas principais vias da região. Confira as mudanças: Na Avenida Augusto Montenegro, a pista do BRT poderá ser utilizada para tráfego de forma eventual, de acordo com avaliação e orientação dos agentes de trânsito no local. Os condutores que estiverem transitando no sentido Entroncamento/Icoaraci deverão se manter na faixa da esquerda e poderão acessar o Estacionamento pela Alameda Mangueirinho. Após esse local o acesso de retorno será apenas pelo viaduto das avenidas Independência e Centenário. Os condutores no sentido Icoaraci/Entroncamento poderão acessar os três portões do lado A pela Avenida Augusto Montenegro. A Avenida Transmangueirão, no trecho entre a Avenida Centenário e o Portão F do estacionamento do estádio, funcionarão em sentido único a partir das 13h, no sentido de acesso ao estádio, e no sentido inverso a partir das 18h, término da partida. Já o trecho da Avenida Mangueirão, do Portão F até a Rodovia Augusto Montenegro, funcionará em mão dupla, com acesso restrito a veículos de passeio. A operação contará com agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Cavalaria, além de equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Guarda Municipal de Belém e Polícia Federal. Também participam da ação a Polícia Científica do Pará, o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Esporte e Lazer e o Conselho Tutelar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo x bahia série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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