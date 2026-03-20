Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) coordena o esquema de segurança para a partida entre Remo e Bahia, que será realizada neste domingo (22), em Belém. Ao todo, 815 agentes de segurança pública atuarão no policiamento preventivo e ostensivo durante o evento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O jogo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, ocorrerá no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, a partir das 16h. A expectativa é de público de cerca de 20 mil torcedores.

Os portões do estádio serão abertos às 13h. O acesso será feito por meio de biometria facial ou apresentação de ingresso digital com QR Code.

Esquema de segurança terá viaturas, cavalaria e cães

O planejamento inclui 93 viaturas, 65 motocicletas, oito conjuntos da Cavalaria e atuação de cães farejadores da Polícia Militar. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, a integração entre os órgãos é fundamental para garantir a segurança no evento.

“O objetivo da Segup em reunir os órgãos de segurança pública para alinhar estratégias de policiamento em grandes eventos é que compreendemos que essa ação é uma das formas mais eficazes de integração entre os efetivos, resultando na segurança e no bem-estar da população. Nossa maior preocupação é reforçar a segurança, a fim de garantir que o evento seja tranquilo para os torcedores”, afirmou.

Além do policiamento, equipes da Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social (DPS), com apoio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam), realizarão ações de conscientização, com foco no enfrentamento à violência contra a mulher. Os agentes também vão orientar o público sobre os canais Disque-Denúncia 181 e 190.

Trânsito terá mudanças nas vias de acesso ao Mangueirão

O planejamento de mobilidade contará com a atuação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Belém (Segbel), com alterações no tráfego nas principais vias da região.

Confira as mudanças:

Na Avenida Augusto Montenegro, a pista do BRT poderá ser utilizada para tráfego de forma eventual, de acordo com avaliação e orientação dos agentes de trânsito no local.

Os condutores que estiverem transitando no sentido Entroncamento/Icoaraci deverão se manter na faixa da esquerda e poderão acessar o Estacionamento pela Alameda Mangueirinho. Após esse local o acesso de retorno será apenas pelo viaduto das avenidas Independência e Centenário.

Os condutores no sentido Icoaraci/Entroncamento poderão acessar os três portões do lado A pela Avenida Augusto Montenegro.

A Avenida Transmangueirão, no trecho entre a Avenida Centenário e o Portão F do estacionamento do estádio, funcionarão em sentido único a partir das 13h, no sentido de acesso ao estádio, e no sentido inverso a partir das 18h, término da partida.

Já o trecho da Avenida Mangueirão, do Portão F até a Rodovia Augusto Montenegro, funcionará em mão dupla, com acesso restrito a veículos de passeio.

A operação contará com agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Cavalaria, além de equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Guarda Municipal de Belém e Polícia Federal.

Também participam da ação a Polícia Científica do Pará, o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Esporte e Lazer e o Conselho Tutelar.