Remo estreia no Parazão contra o Amazônia buscando consolidar time titular

O grande dia chegou, torcedor azulino. Nesta quinta-feira (27), o Remo entra em campo contra o Amazônia Independente, pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2022. A partida começa a partir das 21h30 no estádio Baenão, em Belém, e terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com

O Remo entra na competição com um só objetivo: a busca pelo título. Após ver o maior rival, o Paysandu, levantar o caneco duas veze seguidas, o Leão Azul quer fazer uma campanha sólida e conquistar o Parazão após três anos. Para isso, o clube apostou em mudanças no departamento de futebol e contratou 14 novos jogadores para a temporada.

Do outro lado, o Amazônia quer manter a sequência positiva, inaugurada ainda no final de 2021. A equipe, recém-formada, conquistou em dezembro o título da Série B do Parazão, a Segundinha. De lá pra cá, o Amazônia tem apostado na manutenção de talentos do ano passado para montar um elenco competitivo e sonhar alto no Estadual.

Como vêm as equipes?

Apesar das contratações, o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, ainda não tem um modelo de jogo consolidado. A equipe teve apresentações irregulares durante os amistosos de pré-temporada e ainda não encaixou um time titular. Além disso, atletas que não participaram dos treinos em Parauapebas foram integrados ao elenco na última semana e podem ser relacionados. Gedoz é desfalque certo em razão de um problema no tornozelo.

Já o Amazônia deve manter a mesma base do time que foi campeão ano passado, com destaque para o meia Juninho Osvaldo, que foi eleito o craque da Segundinha.. O elenco do time não está 100% fechado, mas segundo o técnico Matheus Lima, já há conversas com alguns reforços para a sequência da temporada.

Ficha técnica

Remo x Amazônia Independente

Campeonato Paraense - 1ª rodada

Data: quinta-feira (27)

Horário: 21h30

Local: Estádio Baenão

Árbitra: Elaine da Silva Melo

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Rafael Ferreira Vieira

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Kevem, Daniel Felipe e Paulo Henrique (Laílson); Anderson Uchôa, Marco Antônio e Erick Flores; Bruno Alves, Brenner e Ronald. Técnico: Paulo Bonamigo.

Amazônia Independente: André; Marcinho, Andrey, Robinho e Eric; Sidney, Rosivan, Juninho Osvaldo e Flávio Ticó; Edicleber e Júnior Palhoça. Técnico: Matheus Lima.