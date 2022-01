Meia do Remo, Felipe Gedoz está fora da estreia no Parazão

O Clube do Remo sofreu uma baixa importante, na véspera da estreia no Campeonato Paraense deste ano. O meia Felipe Gedoz está cortado dos titulares, por conta de uma lesão no tornozelo, adquirida durante o último amistoso da pré-temporada, diante da equipe do Parauapebas. A vaga do camisa 10 ainda é uma incógnita a ser resolvida pelo técnico Paulo Bonamigo, que comanda o time nesta quinta-feira, contra o Amazônia Independente, às 21h30, no Baenão.

O quebra-cabeça organizado pelo treinador, com uma peça a menos, deve ser remodelado a fim de manter a tática de jogo. Uma das opções para a vaga do meia é Erick Flores, para compor o meio-campo ao lado de Pingo. No treino da última segunda-feira (25), outro jogador também sentiu lesão e, de acordo com uma fonte ligada ao Liberal, deve ser poupado da estreia. Segundo a informação apurada, o atacante Whelton também deve desfalcar o Remo.

Com isso, o ataque azulino pode abrir espaço para a estreia de Brenner, a grande contratação para o ataque remista. Caso as mudanças se confirmem, o Clube do Remo deve entrar em campo com Vinícius, Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Paulo Henrique; Uchôa, Pingo e Erick Flores; Ronald, Brenner e Bruno Alves.