Remo é absolvido no SJTD após denúncia de homofobia

O Clube do Remo conseguiu uma importante vitória no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após acusação de cânticos homofóbicos desferido por torcedores em duas ocasiões. Uma delas foi no duelo contra o Goiás, no dia 15 de novembro de 2021, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e a outra é referente ao confronto contra o Paysandu, válida pela semifinal da Copa Verde, também no ano passado.

Em defesa, o advogado representante do clube, Osvaldo Sestário, alegou que o próprio clube já havia realizado campanhas entre os torcedores, através das redes sociais e nos próprios estádios, em combate à homofobia e qualquer ato de procedência discriminatória, tese acolhida pela turma julgadora.

"Reiteramos ao nosso torcedor azulino para que os cânticos preconceituosos sejam banidos das arquibancadas. A intolerância, a discriminação e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar na sociedade. Nosso povo e nossa torcida são formados por pessoas de diversas etnias, cores, raças, orientações e religiões, portanto, o respeito deve fazer parte do nosso cotidiano em qualquer situação, não só como torcedores, mas como cidadãos", informou a direção azulina.