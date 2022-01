Prestes a estrear pelo Remo, zagueiro diz que está ‘ansioso’ e admite desconhecer o Amazônia

O zagueiro Daniel Felipe, contratado no início do ano para a temporada de 2022, estreia com a camisa do Remo na próxima quinta-feira (29), às 21h30, no Baenão, contra o Amazônia Independente. Recém-chegado no clube, o jogador disse que não vê a hora de começar a jogar pelo Leão e ter contato com a torcida azulina.

“Estou um pouco ansioso, com aquela ansiedade de conhecer o torcedor, o campo, o gramado, de ter aquela conexão de jogador e torcida. Eu venho acompanhando o Remo há algum tempo e confesso que a energia é muito boa”, declarou o jogador.

Daniel jogou a última temporada no Botafogo-PB e, provavelmente, vai ser titular na equipe azulina. O zagueiro afirmou que o Remo chega forte para começar bem o Parazão.

“Tivemos uma boa preparação em Parauapebas, onde o professor [Paulo] Bonamigo e o preparador físico Renan [Capra] fizeram um bom trabalho. Com a nossa preparação, a gente se sente bem confortável para estrear”, garantiu Daniel.

Adversário

“Não tenho muita informação sobre o time. Sabemos que é uma equipe que vem crescendo. Temos que ter uma atenção redobrada porque como o Remo tem uma força maior no Estado, não só o Amazônia mas outros times vão vir muito fortes. Mas, nós nos sentimos muito bem preparados para fazer uma boa campanha”.