Remo encara o Bragantino fora de casa pelo Parazão em jogo dos auxiliares

O Remo vive um momento conturbado e terá pela frente o Bragantino, no Estádio Diogão, em Bragança (PA), neste domingo (3), às 15h30, pela 8ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. O Remo ainda briga pela primeira colocação, mas depende de outros resultados. Já o Bragantino sonha com uma classificação e briga contra o rebaixamento.

A partida vale para o Remo a chance de apresentar um bom futebol em meio à uma crise. O Leão foi eliminado da Copa do Brasil ainda na primeira fase, amargou um prejuízo de R$1 milhão e no Parazão perdeu para a Tuna e empatou no Baenão contra o São Francisco. Os resultados ruins culminaram com a queda do técnico Ricardo Catalá. Diante do Bragantino, o Remo será comandado pelo auxiliar técnico da comissão permanente azulina Agnaldo de Jesus.

Para o confronto diante do Tubarão, o Remo poderá ter novidades no time. O clube possui quatro atletas pendurados e, caso levem cartão durante a partida, estrão de fora do primeiro jogo das quartas de final do Parazão. O lateral-direito Thalys, os zagueiros Ligger e Ícaro, além do volante Henrique, possuem dois cartões amarelos e podem ser poupados.

Com 14 pontos na tabela, o Remo atualmente ocupa a 3ª posição atrás do Paysandu com 17 pontos e da Tuna Luso com 15. O Leão Azul ainda pode terminar a primeira fase do Campeonato Paraense na ponta da tabela, porém, precisa vencer e torcer para que o Paysandu perca para o Castanhal, na Curuzu e que a Tuna não vença o Caeté, no CT do Castanhal.

Uma vitória azulina ameniza os ânimos dos torcedores do Remo. O clube vem vivenciando vários protestos nos últimos dias, tendo como alvos o ex-técnico Ricardo Catalá, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, além dos jogadores. Essa será a primeira partida do Leão longe de Belém e existe uma certa expectativa do torcedor, de como o time irá se sair jogando fora de casa. Na única vez em que o clube jogou longe de Belém, acabou perdendo de 1 a 0 para o Porto Velho-RO e foi eliminado da Copa do Brasil.

O Bragantino não terá tarefa fácil na última rodada do Parazão. Atualmente na 9ª colocação na tabela com 6 pontos, o Tubarão luta em duas frentes na competição. Uma vitória pode colocar o clube nas quartas de final do Parazão ou derrota ou empate pode rebaixara equipe da cidade de Bragança (PA) para a Segundinha.

O Tubarão vive uma situação complicada e não vence há quatro partidas. O último triunfo foi no foi 28 de janeiro, quando derrotou o São Francisco pelo placar de 2 a 1, no Estádio Diogão. Para o jogo contra o Remo, a diretoria do clube aposta na pressão da torcida. Mais de 70% dos ingressos para o jogo foram vendidos de forma antecipada e a tendência é que o Estádio Diogão esteja lotado.

A equipe do Tubarão terá uma novidade no banco de reservas. Após a demissão do técnico Rogerinho Gameleira, o clube decidiu que o auxiliar técnico Marquinho Taíra, será o comandante da equipe diante do Remo, assim como o próprio Leão Azul.

Ficha técnica

Local: Estádio Diogão – Bragança (PA)

Data: 03.03.2024

Horário: 15h30

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira Da Silva Junior

Assistentes: Ederson Brito De Albuquerque e Augusto Klemerson Mendes Diniz

Quarto árbitro: Manoel Wenderson Magalhães Farias

Bragantino: Henrique; José; Mateus Lopes, Rafael e Lucão; Jhonson, Dudu, Gulli e Edicleber, Charles e Gileard. Técnico: Marquinho Taíra.

Remo: Marcelo Rangel; Thalys (Vidal), Ligger (Bruno Bispo), Ícaro (Reniê) e Nathan; Henrique (Daniel ou Renato Alves), Jaderson, Camilo e Felipinho; Marco Antônio e Ribamar. Técnico: Agnaldo de Jesus.