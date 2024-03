FPF define escala da arbitragem para última rodada da primeira fase do Parazão; veja

Está chegando ao fim a primeira fase do Campeonato Paraense 2024. A 8ª e última rodada será no próximo domingo (3), a partir das 15h30, com as seis partidas previstas rolando de forma simultânea, em Belém e no interior. Para conduzir as partidas da rodada, a Federação Paraense de Futebol (FPF) já definiu as equipes de arbitragem.

O Paysandu, líder da competição, enfrenta o Castanhal em casa, no Estádio da Curuzu, e quem vai apitar a partida é o árbitro da CBF Olivaldo José Alves Moraes. Já a invicta e segunda colocada na tabela, Tuna Luso, vai enfrentar o Caeté, e a bola rola sob comando do árbitro Ignácio José De Almeida Pedro.

Já o Clube do Remo, terceiro colocado com 14 pontos, encara o Bragantino, na casa do Tubarão, no Estádio Diogão, em Bragança. Quem apita o jogo é o árbitro da CBF Alexandre Expedito Vieira Da Silva Junior.

Ainda jogam no mesmo dia e horário Santa Rosa x Tapajós, Águia de Marabá x Cametá, e São Francisco x Canaã.

Confira a escala da arbitragem completa para a 8ª rodada:

Santa Rosa x Tapajós

Árbitro: Fernando Antônio Mendes De Salles Nascimento Filho

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Nayara Lucina Soares

Quarto árbitro: Joel Costa Góes Neto

Analista de Campo: Olivaldo Da Silva Moraes

Águia de Marabá x Cametá

Árbitro: Murilo Augusto Amoras De Almeida

Assistentes: Acácio Menezes Leão e Thânia Lopes Da Silva

Quarto árbitro: Suanny Aires De Sousa

Analista de Campo: Edinailson Guilherme Queiroz Soares

Caeté x Tuna Luso

Árbitro: Ignácio José De Almeida Pedro

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso e Brenda Jeovana Rodrigues Dos Santos

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente

Bragantino x Clube do Remo

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira Da Silva Junior

Assistentes: Ederson Brito De Albuquerque e Augusto Klemerson Mendes Diniz

Quarto árbitro: Manoel Wenderson Magalhães Farias

Analista de Campo: Lucio Ipojucan Ribeiro Da Silva De Mattos

São Francisco x Canaã

Árbitro: Dewson Fernando Freitas Da Silva

Assistentes: Carlos Eduardo Galeno Benevides e Rodrigo Silva Da Silva

Quarto árbitro: Marcelo Henrique Da Cunha Mendes

Analista de Campo: Elaine Da Silva Melo

Paysandu x Castanhal

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Leory Rodrigues Pereira

Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Analista de Campo: Fernando José De Castro Rodrigues