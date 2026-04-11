Remo e Vasco medem forças no Mangueirão em duelo por reação no Brasileirão Leão aposta na força em casa para deixar o Z-4, enquanto cariocas chegam com titulares após pouparem equipe no meio de semana Igor Wilson 11.04.26 8h00 O Clube do Remo volta aos braços de sua torcida neste sábado (11), às 16h30, no Mangueirão, para enfrentar o Vasco, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto entre equipes que pouparam seus titulares no meio de semana para chegarem com força máxima para este duelo, tudo buscando recuperação na competição. Depois de duas partidas consecutivas fora de casa pela Série A, o time paraense retorna a Belém pressionado pela posição na tabela, mas com a expectativa de fazer valer o fator casa diante de sua torcida e dar o primeiro passo para se livrar da zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na 18ª colocação, com sete pontos, o Leão soma apenas uma vitória em dez jogos e tenta transformar o duelo em um ponto de virada na temporada. Apesar do cenário delicado, o equilíbrio do campeonato ainda mantém o time próximo dos concorrentes que estão na segunda metade da tabela. Uma vitória pode levar o Leão aos dez pontos, encostando na parte intermediária da tabela e reacendendo a disputa por posições fora da zona de rebaixamento. O Botafogo, que é o 10º colocado atualmente, tem 12 pontos, por exemplo. VEJA MAIS Remo já tem mais de 20 mil garantidos para duelo com o Vasco no Mangueirão Venda de ingressos segue aberta para confronto pela Série A, que deve ter casa cheia em Belém. Torcida do Vasco esgotou ingressos destinados aos visitantes. Mayk alerta que vitória contra o Vasco pode mudar a situação do Remo: 'Fundamental' Lateral destaca importância do duelo contra o Vasco e vê apoio das arquibancadas como trunfo para reação no Brasileirão A preparação para o confronto foi tratada como prioridade pela comissão técnica de Léo Condé. No meio de semana, o time azulino entrou em campo pela Copa Norte com uma formação alternativa e venceu o Amazonas por 1 a 0, preservando seus principais jogadores para o compromisso diante do Vasco, que também poupou seus titulares contra o Barracas central, na Sul-Americana, tudo para enfrenta o Leão com força máxima. A estratégia reforça o peso do jogo deste sábado para a sequência no Brasileirão. Dentro de campo, Condé deve manter a base da equipe na zaga, mesmo com críticas ao desempenho defensivo — o time tem uma das piores defesas da competição, com 17 gols sofridos. A tendência é de continuidade da dupla Marllon e Tchamba na zaga, com Marcelinho na lateral-direita, única opção, devido à ausência de João Lucas, fora da temporada por lesão, e Mayk na esquerda. Marcelo Rangel volta ao time titular, após ser poupado contra o Amazonas (Samara Miranda/Remo) O meio-campo deve ser o setor que mais irá mudar. O Leão conta com o retorno de Zé Ricardo e Zé Welison, que estavam suspensos, além de Vítor Bueno e Patrick de Paula, recuperados de lesão. É certo que nem todos poderão fazer parte do onze inicial, gerando dúvidas no treinador. No ataque, Alef Manga e Gabriel Taliari são presenças praticamente certas, com a última vaga sendo disputada entre Jajá e Diego Hernández, já que Yago Pikachu cumpre suspensão. Gigante da Colina Do outro lado, o Vasco também chega com foco total no Brasileirão. A equipe carioca poupou seus titulares na estreia da Copa Sul-Americana, quando empatou com o Barracas Central, na Argentina, utilizando um time alternativo e sem a presença do técnico Renato Gaúcho, que permaneceu no Rio de Janeiro preparando o elenco principal. Renato Gaúcho nem viajou para o último jogo, tudo para priorizar confronto com o Leão (Flikr Vasco) Sem vencer há três jogos, o Vasco ocupa a 12ª colocação, com 12 pontos, e encara o duelo como fundamental para retomar o caminho das vitórias e se aproximar da parte de cima da tabela. A delegação cruzmaltina chegou a Belém com antecedência e realizou os últimos treinos na capital paraense, indicando a importância dada ao confronto. A equipe deve ir a campo com força máxima, mantendo a base utilizada nas rodadas anteriores, com exceção de mudanças pontuais, como o retorno de Paulo Henrique na lateral-direita. No ataque, a disputa por posição segue aberta, especialmente pelo lado direito, onde o técnico ainda busca uma formação ideal. Ficha Técnica Remo x Vasco – Brasileirão – 11ª rodada Estádio Mangueirão – 16h30 Arbitragem: Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Prováveis escalações: Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk, Zé Ricardo (Patrick de Paula), Zé Welison, Leonel Picco (Vitor Bueno), Alef Manga, Jajá (Diego Hernández), Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, David e Jhojan Rojas. Técnico: Renato Gaúcho Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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Torcida do Vasco esgotou ingressos destinados aos visitantes. 10.04.26 18h20 SEQUÊNCIA Mayk alerta que vitória contra o Vasco pode mudar a situação do Remo: 'Fundamental' Lateral destaca importância do duelo contra o Vasco e vê apoio das arquibancadas como trunfo para reação no Brasileirão 10.04.26 17h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? 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