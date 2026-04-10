Remo já tem mais de 20 mil garantidos para duelo com o Vasco no Mangueirão Venda de ingressos segue aberta para confronto pela Série A, que deve ter casa cheia em Belém. Torcida do Vasco esgotou ingressos destinados aos visitantes. O Liberal 10.04.26 18h20 O Clube do Remo informou que já ultrapassou a marca de 20 mil ingressos vendidos para o confronto diante do Vasco, marcado para este sábado (11), às 16h30, no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de um público elevado, impulsionado pela importância do jogo para as duas equipes. A torcida do time carioca esgotou o lote de entradas destinado aos visitantes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Até aqui, o maior público do Leão neste retorno à elite foi registrado contra o Fluminense, ainda nas primeiras rodadas, quando mais de 26 mil torcedores estiveram presentes no estádio, reforçando o peso da torcida azulina como fator dentro de casa. VEJA MAIS Mayk alerta que vitória contra o Vasco pode mudar a situação do Remo: 'Fundamental' Lateral destaca importância do duelo contra o Vasco e vê apoio das arquibancadas como trunfo para reação no Brasileirão Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé Os ingressos continuam disponíveis (clique aqui), com valores iguais para os dois lados do estádio: R$ 80 para arquibancada e R$ 160 para cadeira. A torcida visitante ficará concentrada em um setor específico no lado B, com acesso separado. As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais do clube e também pela internet. A organização do evento prevê divisão por setores no Mangueirão, com espaços destinados a sócios, arquibancadas gerais, camarotes e área exclusiva para torcedores visitantes. Dentro de campo, o confronto reúne equipes que vivem momentos parecidos recentemente. Nos últimos três encontros entre Remo e Vasco, o equilíbrio marcou presença, com uma vitória para cada lado e um empate. No meio de semana, os dois clubes entraram em campo por competições diferentes, utilizando times alternativos, tudo visando o confronto de sábado pelo Brasileirão: o time paraense venceu o Amazonas, enquanto o clube carioca empatou com o Barracas Central, na Argentina, pela Sul-Americana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BRASILEIRÃO Remo divulga relacionados para encarar o Vasco; confira Leão publicou lista de 23 atletas para duelo no Mangueirão 10.04.26 19h17 JOGÃO Remo já tem mais de 20 mil garantidos para duelo com o Vasco no Mangueirão Venda de ingressos segue aberta para confronto pela Série A, que deve ter casa cheia em Belém. Torcida do Vasco esgotou ingressos destinados aos visitantes. 10.04.26 18h20 SEQUÊNCIA Mayk alerta que vitória contra o Vasco pode mudar a situação do Remo: 'Fundamental' Lateral destaca importância do duelo contra o Vasco e vê apoio das arquibancadas como trunfo para reação no Brasileirão 10.04.26 17h55 Futebol Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé 09.04.26 23h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39