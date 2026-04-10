Remo já tem mais de 20 mil garantidos para duelo com o Vasco no Mangueirão

O Clube do Remo informou que já ultrapassou a marca de 20 mil ingressos vendidos para o confronto diante do Vasco, marcado para este sábado (11), às 16h30, no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de um público elevado, impulsionado pela importância do jogo para as duas equipes. A torcida do time carioca esgotou o lote de entradas destinado aos visitantes.

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Até aqui, o maior público do Leão neste retorno à elite foi registrado contra o Fluminense, ainda nas primeiras rodadas, quando mais de 26 mil torcedores estiveram presentes no estádio, reforçando o peso da torcida azulina como fator dentro de casa.

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Os ingressos continuam disponíveis (clique aqui), com valores iguais para os dois lados do estádio: R$ 80 para arquibancada e R$ 160 para cadeira. A torcida visitante ficará concentrada em um setor específico no lado B, com acesso separado.

As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais do clube e também pela internet. A organização do evento prevê divisão por setores no Mangueirão, com espaços destinados a sócios, arquibancadas gerais, camarotes e área exclusiva para torcedores visitantes.

Dentro de campo, o confronto reúne equipes que vivem momentos parecidos recentemente. Nos últimos três encontros entre Remo e Vasco, o equilíbrio marcou presença, com uma vitória para cada lado e um empate. No meio de semana, os dois clubes entraram em campo por competições diferentes, utilizando times alternativos, tudo visando o confronto de sábado pelo Brasileirão: o time paraense venceu o Amazonas, enquanto o clube carioca empatou com o Barracas Central, na Argentina, pela Sul-Americana.