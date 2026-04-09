Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé Fábio Will 09.04.26 23h20 Zé Welison faz avaliações da equipe azulina para o jogo contra o Vasco (Raul Martins / Remo) O Remo pega o Vasco no próximo sábado (11), às 16h30, no Mangueirão, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Um dos jogadores que retorna ao time, após cumprir suspensão é o volante Zé Welison, que ficou de for do jogo contra o Grêmio. O atleta vem tendo uma boa sequência de partidas e conquistou a vaga de titular com a chegada do técnico Léo Condé. Em entrevusta coletiva, Zé Welison disse estar feliz com essa sequência de partidas e comentou sobre não ter tido uma pré-temporada consistente. “O jogador fica feliz quando atua mais, tendo minutagem. Eu não tive uma pré-temporada e é difícil chegar e render em alto nível. Apesar de treinar, se dedicar, mas é diferente de treinar com os companheiros em um ritmo diferente e estou conseguindo ganhar esse rimo através de treinos e jogos”, disse. Zé Welison elogiou o trabalho desenvolvido pelo técnico Léo Condé e citou a mudança do técnico Juan Carlos Osorio. Para o volante azulino, é necessário um tempo maor para que as ideias do novo comandante sejam colocada em prática da forma ideal, mas que o grupo está “sugando” todo o conhecimento aplicado pelo técnico Condé. “Estamos em uma crescente com a chegada do Léo Condé. Tudo leva um pouco mais de tempo para se organizar. Estávamos com o Osório, com um trabalho totalmente diferente e de uma hora para a outra temos essa mudança, temos que chegar e absorver tudo que está sendo implementado e o grupo está tentando sugar o que o professor vem passando no dia a dia e colocar nas partidas”, comentou. Chances de gols O jogador azulino acredita que não existe favoritismo no confronto diante do clube carioca e comentou sobre as chances criadas pelo time, mas que acabaram não sendo convertidas em gols nas duas últimas partidas contra o Grêmio, pela Série A e também contra o Amazonas, na Copa Norte. “Estamos jogando em casa, mas não tem favoritismo. Hoje todas as equipes se estudam e sobre a situação de criar chances de gols, ficamos felizes em propor o jogo e vamos errar, faz parte, mas temos que procurar minimizar os erros, pois não são todos os jogos que iremos criar várias situações de gols”, disse. Prioridade vascaína e força azulina em casa Zé Welison comentou sobre o Vasco ter tido uma partida pela Sul-Americana com um time alternativo. O jogador falou da importância da Série A, do confronto diante do Vasco e disse que o Remo é forte em Belém e que o mando de campo precisa ser prioridade diante do Gigante da Colina. “Ele [Renato Gaúcho] está priorizando o Brasileirão, sabemos que chegar em competições internacionais é também pelo Campeonato Brasileiro. É importante e que deixa você em evidencia no cenário nacional, em alto nível e vamos entrar com força máxima, somos fortes em casa e precisamos fazer valer o mando de campo”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo zé welison remo x vasco léo condé futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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