Mayk alerta que vitória contra o Vasco pode mudar a situação do Remo: 'Fundamental'

O Clube do Remo volta a atuar no Mangueirão neste sábado (11), às 16h30, contra o Vasco, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, após duas partidas consecutivas fora de casa pela competição, contra o Santos e Grêmio. No meio do caminho, o time ainda entrou em campo pela Copa Norte, diante do Amazonas, mas agora retoma o foco na Série A em um confronto que pode valer uma boa recuperação na tabela. Atualmente, o Leão está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com sete pontos.

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O lateral-esquerdo Mayk deve atuar mais uma vez como titular e revelou ansiedade para o confronto contra a equipe de Renato Gaúcho, que vem com sua força máxima a Belém. Recém-chegado ao clube, o jogador já soma três jogos com a camisa azulina e vive a expectativa de atuar pela primeira vez no Mangueirão como mandante. Contratado após se destacar no futebol paulista, o jogador sabe da difícil situação do Leão na tabela, mas também destaca que uma ou duas vitórias seguidas podem mudar o panorama do time azulino na competição.

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“Estamos em um momento da competição em que as vitórias mudam muito a realidade das equipes. Se você ganha dois, três jogos em sequência você ganha muitas posições, e é essa regularidade que estamos buscando para subir na tabela. O trabalho tem sido bem feito, temos evoluído, sinto que estamos jogando bem e somar pontos é fundamental”, afirmou.

Além do cenário esportivo, Mayk destacou o peso do fator casa e a expectativa de jogar diante da torcida azulina. Segundo o lateral, o ambiente no estádio foi determinante para sua escolha de atuar pelo clube e pode fazer diferença no confronto.

“Será um jogo especial e marcante pra mim, porque vai ser a primeira vez que no estádio como mandante, então, confesso que estou ansioso pra viver isso. Desde o momento em que houve a chance de eu vir pra cá, o fator ‘torcida’ foi um dos que me motivaram a abraçar o projeto. Todo jogador gosta de jogar com casa cheia, aquela pressão boa a favor”, completou.

Caso vença o Vasco, o Leão chega aos 10 pontos, mesma pontuação do Corinthians, primeiro clube fora do Z4, que jogará no domingo (12), contra o Palmeiras, no Alianz.