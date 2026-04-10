Mayk alerta que vitória contra o Vasco pode mudar a situação do Remo: 'Fundamental' Lateral destaca importância do duelo contra o Vasco e vê apoio das arquibancadas como trunfo para reação no Brasileirão O Liberal 10.04.26 17h55 O Clube do Remo volta a atuar no Mangueirão neste sábado (11), às 16h30, contra o Vasco, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, após duas partidas consecutivas fora de casa pela competição, contra o Santos e Grêmio. No meio do caminho, o time ainda entrou em campo pela Copa Norte, diante do Amazonas, mas agora retoma o foco na Série A em um confronto que pode valer uma boa recuperação na tabela. Atualmente, o Leão está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com sete pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O lateral-esquerdo Mayk deve atuar mais uma vez como titular e revelou ansiedade para o confronto contra a equipe de Renato Gaúcho, que vem com sua força máxima a Belém. Recém-chegado ao clube, o jogador já soma três jogos com a camisa azulina e vive a expectativa de atuar pela primeira vez no Mangueirão como mandante. Contratado após se destacar no futebol paulista, o jogador sabe da difícil situação do Leão na tabela, mas também destaca que uma ou duas vitórias seguidas podem mudar o panorama do time azulino na competição. VEJA MAIS Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Vasco da Gama Partida pela 11ª rodada da Série A será neste sábado, às 16h30, em Belém “Estamos em um momento da competição em que as vitórias mudam muito a realidade das equipes. Se você ganha dois, três jogos em sequência você ganha muitas posições, e é essa regularidade que estamos buscando para subir na tabela. O trabalho tem sido bem feito, temos evoluído, sinto que estamos jogando bem e somar pontos é fundamental”, afirmou. Além do cenário esportivo, Mayk destacou o peso do fator casa e a expectativa de jogar diante da torcida azulina. Segundo o lateral, o ambiente no estádio foi determinante para sua escolha de atuar pelo clube e pode fazer diferença no confronto. “Será um jogo especial e marcante pra mim, porque vai ser a primeira vez que no estádio como mandante, então, confesso que estou ansioso pra viver isso. Desde o momento em que houve a chance de eu vir pra cá, o fator ‘torcida’ foi um dos que me motivaram a abraçar o projeto. Todo jogador gosta de jogar com casa cheia, aquela pressão boa a favor”, completou. Caso vença o Vasco, o Leão chega aos 10 pontos, mesma pontuação do Corinthians, primeiro clube fora do Z4, que jogará no domingo (12), contra o Palmeiras, no Alianz. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé 09.04.26 23h20 Futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Vasco da Gama Partida pela 11ª rodada da Série A será neste sábado, às 16h30, em Belém 09.04.26 19h27 futebol Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América Jogador, que atuou com a camisa azulina em 2025, fez o gol da vitória do Sporting Cristal sobre o Cerro Porteño 09.04.26 15h20 futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42