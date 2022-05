Remo divulga nota de pesar pela morte de pai de Erick Flores

O Remo divulgou na noite desta terça-feira (10) uma nota lamentando a morte de Ariovaldo Bonfim, pai do meia Erick Flores. O jogador está em Belo Horizonte, junto com o restante da delegação azulina, onde enfrentará o Cruzeiro na quinta-feira (12), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Erick Flores tem sido titular regular do Remo na temporada, mas apresentou desempenho abaixo do esperado nas últimas partidas disputadas pela Série C do Brasileirão. O Leão não informou se o jogador será liberado da partida da próxima partida, contra a Raposa, ou se será relacionado para o jogo.

A partida entre Remo e Cruzeiro será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, à partir das 19h30. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.