Remo deve ter novidades na escalação para jogo decisivo contra o São Bernardo; veja quem são

Está chegando a hora do Clube do Remo brigar para valer pelo acesso no jogo mais importante do ano para o time, no próximo domingo (29/9), contra o São Bernardo, pela 5ª rodada do quadrangular decisivo. Para a partida, o técnico Rodrigo Santana deve escalar novas peças para a titularidade, já que terá que lidar com alguns desfalques.

As duas principais perdas do elenco são: Bruno Silva, que recebeu um terceiro cartão amarelo na partida contra o Volta Redonda-RJ; e Pedro Victor, que, além de receber a mesma punição de Silva, também sofreu uma lesão. No entanto, segundo o colunista Carlos Ferreira, o treinador já tem substitutos para ambos: o lateral Sávio e o meia Marco Antônio.

Sávio tem garantido titularidade constante sob comando de Rodrigo Santana, atuando como zagueiro. No entanto, estava fora há dois jogos tratando uma lesão no músculo da coxa, e a plena recuperação deve ser avaliada nos treinos até o domingo. Enquanto Marco Antônio deve fazer dupla com Rodrigo Alves na frente, auxiliando Ytalo, que também deve ser escalado para a linha de ataque do Leão.

Caso isso realmente aconteça, Jaderson, que tem jogado pelas beiradas de campo, será recuado para a função de meio-campista, onde tem feito as melhores atuações na temporada. Dessa forma, a possível escalação azulina deve ser: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger e Sávio; Diogo Batista, Pavani, Jaderson e Raimar; Rodrigo Alves, Ytalo e Marco Antônio.

Remo e São Bernardo se enfrentarão a partir das 16h30, no Estádio do Mangueirão, no domingo. Com 50 mil torcedores garantidos pelo clube, o Colosso do Benguí vai virar um caldeirão, e o portal Oliberal.com fará a cobertura completa da partida, com Lance a Lance.