A maior do Norte? Remo anuncia 50 mil garantidos no ‘jogo do acesso’ e recorde pode ser batido

O Remo enfrenta o São Bernardo-SP neste domingo (29), às 16h30, no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C. O Leão Azul terá apoio do Fenômeno Azul nas arquibancadas e cadeiras do Colosso do Bengui. O clube azulino anunciou que mais de 50 mil pessoas já garantiram presença na partida, que vale o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Com esse número de torcedores, o Remo pode bater o recorde do estádio, que atualmente pertence ao Paysandu.

O recorde de púbico do Mangueirão pertence ao Paysandu, no jogo contra o Amazonas-AM, no ano passado, também pela 5ª rodada do quadrangular da Série C. Neste jogo o Colosso do Bengola recebeu 49.807 torcedores. Neste ano o Remo colocou 44 mil torcedores diante do Botafogo-PB e é o time com a maior média de torcida de toda a Série C.