Remo dá pausa nos anúncios de contratações e torcida espera nome 'de peso' prometido até o natal

O último anúncio de contratações do Clube do Remo para 2025 aconteceu no dia 9 deste mês. Desde então, a torcida aguarda com ansiedade a sequência das novidades que devem compor o elenco para a próxima temporada. Até o momento, o Leão Azul apresentou cinco reforços, enquanto, do outro lado da Almirante Barroso de uma só vez vieram quatro novidades.

Na data em questão, o clube comunicou a contratação do zagueiro Lucão, que estava na Indonésia; Denner, meia e que também joga de volante e que estava no futebol português, além do atacante Maxwell, que jogou a Série B deste ano pelo Operário-PR. Antes, o Leão Azul já contava com o meia Dodô e o lateral-direito Marcelinho, que estava na Chapecoense-SC nesta Série B. No total, cinco novos nomes se somam aos remanescentes desta temporada, além dos jovens promovidos da base.

Enquanto o Remo anunciava os primeiros nomes, o Paysandu segurava as sondagens no mercado e só divulgou os primeiros reforços no dia 13. De uma vez vieram quatro atletas para o clube: o meia Giovanni Piccolomo, de 30 anos, que estava no Avaí-SC; o volante Matheus Vargas, O chileno Matías Cavalleri e o o atacante Marcelinho, ex-Chapecoense. Aliás, entre os reforços do bicola, um deles estava na mira do Remo, que acabou levando uma "rasteira" do maior rival.

Por outro lado, a demora por novos nomes não significa que o clube está parado. Nos bastidores vários nomes continuam girando entre as opções para 2025, entre elas a do próprio atacante bicolor Esli Garcia, que está de férias e deve resolver a situação contratual com o Paysandu ainda este mês. Se optar por não ficar na Curuzu, o Remo o aguarda do lado de fora para levá-lo ao Baenão.

Mas a principal expectativa entre os corredores do Leão Azul gira em torno de um centroavante de destaque, prometido para até o natal. O nome mais cotado continua sendo de Alan Kardec. De acordo com as informações de bastidores, o Remo teria oferecido um salário de R$ 250 mil para o atacante que estava no Atlético-MG e disputou a final da Libertadores com a equipe, derrotada pelo Botafogo. Outro nome, este dado como certo, é do lateral-esquerdo PK, de 30 anos, que estava no Vitória da Bahia, que deve ser anunciado nos próximos dias.