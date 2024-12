Contratado para ser o camisa 10, novo meia do Remo se diz feliz com retorno ao futebol brasileiro

Os trabalhos seguem em ritmo intenso no Clube do Remo. Nesta quarta-feira (18) os jogadores participaram de mais uma atividade com bola no gramado do Mangueirão. Na ocasião, foi apresentado oficialmente o meia Dodô, um dos principais reforços para o setor de criação do time comandado pelo técnico Rodrigo Santana.

Contratado para ser o autêntico camisa 10, Dodô retorna ao Brasil depois de cinco temporadas atuando no futebol do Oriente Médio. Nesse período ele até voltou ao país para jogar no Atlético Goianiense, mas voltou para mais dois anos, até o novo retorno, desta vez para o Clube do Remo, no qual as relações profissionais encontradas aqui facilitaram a vinda.

"Eu fiquei muito feliz quando tive esse contato e a oportunidade de vir para cá. O Papellin eu conheço desde o Fortaleza e o Rodrigo também da época do Atlético. Tivemos uma conversa muito boa e fiquei feliz com o projeto. Eu vim bastante motivado, feliz. Resolvi voltar para o Brasil esse ano e queria jogar num time de massa. Quando surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes", disse.

Ao ser questionado sobre a condição física e a semelhança do jogo entre o Brasil e o exterior, ele disse que existem alguns pontos em comum e que o tempo de preparação na pré-temporada deve o ajudar a entrar em forma o quanto antes. "O nível de jogo é um pouco parecido. Os jogos também são intensos, mas em quantidade menor. Enquanto no Brasil se joga 45, 50 partidas por ano, por lá não. O que está sendo bom é que terei uma pré-temporada a mais. Isso será importante para pegar a parte física, a intensidade de jogo. Devo chegar bem fisicamente", avalia.

Dodô diz ter sido bem recebido pelos companheiros. Taticamente, deve travar uma disputa sadia com Pavani, que vinha fazendo a função de armador. "A pré-temporada está sendo boa, a recepção foi excelente por parte de todos. Os treinos estão com muita pegada, parte física, trabalho com bola. Estou feliz de ter sido bem recebido e me sinto em casa. Todos os treinos estão sendo bem proveitosos", encerra.