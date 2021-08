Remo: com problemas pessoais, zagueiro Kevem é liberado pela diretoria e não joga contra o Goiás

O Remo sofreu mais uma baixa para o jogo diante do Goiás, nesta terça-feira (10), pela 17ª rodada da Série B. O zagueiro Kevem, titular na equipe azulina, não viajou com a delegação para Goiânia (GO). A informação foi confirmada por uma fonte do clube paraense.

O jogador teve que resolver problemas pessoais e foi liberado pela diretoria azulina. O jovem zagueiro é cria da base do Remo e na atual temporada jogou 15 vezes com a camisa do Leão. Na Série B, o defensor atuou em 14 partidas, 12 delas como titular. O técnico Felipe Conceição possui os zagueiros Rafael Jansen e Suéliton como opções para a vaga de Kevem.

Além do zagueiro, o Remo não terá o lateral-direito Thiago Ennes, com uma entorse no tornozelo esquerdo; e também o volante Pingo, com uma contusão no joelho direito. O Remo emitiu um boletim médico e informou que os dois atletas ficarão em tratamento por 10 dias.

Para o lugar de Ennes, o treinador Felipe Conceição terá a opção de Wellington Silva. Já Pingo é reserva na equipe e jogou como titular a última partida por conta da suspensão de Anderson Uchôa, que deve retornar ao time.

Goiás e Remo duelam pela Série B às 21h30 desta terça-feira (10), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.