Com direito a goleada, Remo acumula larga vantagem no retrospecto diante do Goiás

O Remo entra em campo contra o Goiás nesta terça-feira (10), em jogo válido pela 17ª rodada da Série B, com o objetivo de manter um velho tabu. Faz 46 anos que o Esmeraldino não ganha do time paraense em competições oficiais. A última vez foi em 1975, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Levando em consideração o retrospecto geral entre Remo e Goiás, a equipe paraense leva uma larga vantagem. Em 12 jogos disputados, foram nove vitórias paraenses, um empate e apenas duas vitórias goianas. Desses confrontos, apenas três não foram em partidas oficiais.

A última partida entre as equipes ocorreu em 1999, também pela Série B do Brasileirão. Na ocasião, o Leão venceu por 3 a 1. No entanto, o confronto mais marcante entre remistas e esmeraldinos ocorreu anos antes, em 1993. No Baenão, o Remo venceu os goianos por 4 a 0.

Neste ano, a situação das equipes da tabela é bem distinta do histórico de confrontos. O Goiás briga na ponta de cima da classificação, em 4ª lugar, com 27 pontos somados. Enquanto isso, o Remo está na segunda página da tabela, em 13º lugar, com 19 pontos.

A partida entre Remo e Goiás, marcada para esta terça (10), ocorre a partir das 21h30, no estádio da Serrinha, em Goiás. A partida terá acompanhamento lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja o histórico de confrontos entre Remo e Goiás:



19/09/1999 - Remo 3x1 Goiás - Série B

21/10/1993 - Remo 4x0 Goiás Série A

15/09/1993 - Goiás 1x2 Remo - Série A

25/08/1992 - Remo 1x0 Goiás - Copa do Brasil

28/07/1992 - Goiás 0x0 Remo - Copa do Brasil

28/01/1992 - Remo 2x1 Goiás - Amistoso

30/10/1979 - Remo 1x0 Goiás - Série A

18/10/1975 - Goiás 1x0 Remo - Série A

25/11/1973 - Remo 2x0 Goiás - Série A

16/09/1973 - Remo 1x0 Goiás - Série A

23/04/1972 - Remo 1x2 Goiás - Amistoso

12/03/1972 - Goiás 1x2 Remo - Torneio Pará-Goiás