Dioguinho é emprestado pelo Remo para adversário do Paysandu na Série C

O atacante do Remo Dioguinho vai ser emprestado para o Ferroviário-CE. O próprio empresário do jogador, André Rodrigues, revelou a informação à equipe de O Liberal. Com isso, Dioguinho vai reencontrar o Paysandu na Série C, já que o Papão está no mesmo grupo do Ferrão, no torneio.

"Fechamos com o Ferroviario do Ceará para a disputa do restante da série C, o atleta optou pelo clube, por conta do pedido ser do próprio treinador e também pelo fato de estarem brigando na ponta da tabela, o time está encaixado e com chances de acesso", disse o empresário do atleta, André Rodrigues.

Antes da vitória do Remo sobre o CSA-AL, pela Série B, no dia (1°) de agosto, imagens de Dioguinho circularam na web, com o jogador em diferentes localidades do Pará. O Leão multou o atacante em 40% do salário e o afastou do grupo.

Em uma entrevista exclusiva ao O Liberal, Dioguinho contou que recebeu a ordem de treinar com os garotos da base, porém afirma que decidiu não acatar essa decisão da diretoria, já que não é da base do clube. O jogador reclamou da forma como está sendo tratado por alguns torcedores, que dizem que usam termos como “drogado” e “cachaceiro” em mensagens encaminhadas nas redes sociais.

Vale lembrar que Dioguinho possui contrato com o Remo até o final de 2022 com multa rescisória próxima de R$2 milhões. O atacante é o vice-artilheiro do Remo em 2020 com seis gols marcados e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B deste ano. Com a camisa do Remo, Dioguinho atuou em 28 jogos.