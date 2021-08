Presidente do Remo confirma afastamento e multa a Dioguinho e revela possível empréstimo do jogador

A passagem pelo Remo está próxima de um fim. O jogador de 25 anos se envolveu em mais uma polêmica na semana passada, após aparecer em festas no interior do Estado, com o Remo tendo um jogo importante com o CSA-AL pela Série B. Dioguinho foi afastado imediatamente pela diretoria, que pretende emprestá-lo para o restante da temporada. A informação foi confirmada pelo presidente do Remo Fábio Bentes.

O cima no Baenão não está tão bem em relação as constantes “pisadas de bola” de Dioguinho. Essa é a quarta vez em que ele aparece “curtindo” em meio à pandemia e próximo de partidas importantes do Remo. O jogador foi afastado, multado e a diretoria trabalha com a possibilidade de empréstimo.

“Ele foi afastado, vai treinar com a base e foi multado novamente, dessa vez em 40%. É possível que seja emprestado, mas nada certo ainda”, disse, Bentes.

A reportagem de OLiberal apurou ainda que a situação do atleta está insustentável no clube e que a saída do jogador,via empréstimo, é dada como certa. O empresário do atleta está à frente da negociação buscando uma nova equipe, possivelmente da Série C ou de fora do país.

Dioguinho possui contrato com o Remo até o final de 2022 com multa rescisória próxima de R$2 milhões. Na Série B ele não poderá mais atuar, já que ultrapassou o número de jogos em que foi utilizado pelo Remo.

Ele é o vice-artilheiro do Remo em 2020 com seis gols marcados e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B deste ano. Com a camisa do Remo, Dioguinho atuou em 28 jogos.