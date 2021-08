Campeão pelo Remo, zagueiro fecha com o São Caetano-SP para a disputa da Copa Paulista

O São Caetano-SP, clube que já foi campeão Paulista e finalista do Brasileirão da Série A e da Libertadores, mas atualmente se prepara para a disputa da Copa Paulista, que inicia no próximo mês. O Azulão está montando a equipe e repatriou o zagueiro Max, de 34 anos, ex-Remo.

O jogador assinou com o clube, após passagem pela Ferroviária. Essa é a terceira vez que Max vai defender as cores do São Caentano na carreira, a primeira ocorreu em 2018, depois em 2019 e retorna em 2021. A estreia do Azulão será no dia 17 de setembro, contra a Portuguesa-SP.

Max defendeu o Remo por três temporadas (2014, 2015 e 2016), com a camisa azulina foram 62 jogos, três gols marcados, os título do Parazão em 2014 e 2015, além do acesso para a Série C também em 2015. O zagueiro também jogou pelo Ipatinga-MG, São Bernardo-SP, Guarani-SP, Joinville-SC e Sport-PE.