Série B: partida contra o Goiás marca reencontro entre Remo e Nicolas, ex-Paysandu

Após dois jogos em Belém, o Remo sai para jogar contra o Goiás-GO, nesta terça-feira (10), às 21h30, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). A partida entre azulinos e esmeraldinos marca o reencontro do atacante Nicolas com o Remo. O jogador que pertence ao Paysandu e está emprestado ao clube do serrado costuma não “aliviar” em jogos contra o Leão.

Nicolas, de 31 anos, atuou pelo Paysandu nas temporadas 2019, 2020 e até o mês de julho estava vestindo a camisa bicolor. Neste período o atacante esteve presente em 15 clássicos contra o Remo e balançou as redes oito vezes. No Goiás Nicolas geralmente é utilizado no segundo tempo, foram sete partidas no total, apenas duas delas como titular. O jogador “desencantou” na última rodada e marcou o seu primeiro gol com a camisa esmeraldina, no empate em 1 a 1 contra o Coritiba-PR.

Nicolas comemorando o gol pelo Goiás diante do Coxa (Fernando Lima / Divulgação Goiás)

O atacante gaúcho ainda pertence ao Paysandu e está emprestado ao Goiás para a disputa da Série B do Brasileiro. Ao término da temporada, clube do serrado possui preferência na negociação, caso tenha interesse de compra do atleta.

Assista ao gol de Nicolas pelo Goiás