Remo: com dores musculares, atacante está fora; Leão pode ter retorno de meia diante do Campinense

O Remo encara o Campinense-PB nesta segunda-feira (6), às 20h, no Baenão, pela nona rodada da Série C. O Leão Azul ganhou um problema nesses últimos dias, o atacante Rodrigo Pimpão, titular absoluto no time do técnico Paulo Bonamigo, não foi relacionado para a partida.

O jogador de 34 anos realizou sete partida pelo Leão Azul nesta Série C e marcou um gol. Uma fonte do clube informou ao O Liberal que ele ficou sem treinar e reclamou de dores musculares. O departamento médico azulino decidiu por não utilizar o atleta, que segue em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Bruno Alves pode entrar no lugar de Pimpão e jogar pela esquerda e Netto e Erick Flores são as opções para desempenhar a função na direita do ataque remista.

Erick Flores é uma das peças que podem retornar ao time azulino contra o Campinense. O jogador estava preso na cidade de Erechim (RS), por não pagamento de pensão alimentícia. O atleta ficou de fora do jogo diante do Floresta-CE na rodada passada e foi reintegrado ao grupo na última semana, onde treinou normalmente.

Outro jogador que pode ser uma das opções de Bonamigo é o meia Albano, que foi contratado para suprir a saída do meio-campista Felipe Gedo. Ele já trabalhou com bola durante a semana e pode ser opções do comandante remista. Com uma contusão na coxa, Albano se lesionou na partida contra o Cruzeiro-MG, em Belo Horizonte (MG), no dia 12 de maio, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em que a equipe mineira venceu no tempo normal e também nos pênaltis e ficou com a vaga.