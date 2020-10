Remo: Bonamigo avalia vitória, estreia de atacante e diz: 'O resultado não vai mascarar a nossa equipe'

Os três pontos com a goleada aplicada diante do Imperatriz-MA colocaram o Remo na vice-liderança momentaneamente no grupo A da Série C. O triunfo diante dos maranhenses foi avaliado pelo técnico Paulo Bonamigo de maneira satisfatória e o comandante deixou claro que os cinco gols não vão mascarar a equipe no decorrer da competição.

Na sua quinta partida ao comando do Leão, o treinador comentou sobre a atuação da equipe, rodagem dos jogadores e estreia do atacante Salaiel, recém-contratado pelo clube.

“Fico satisfeito com a responsabilidade que o grupo tinha de vencer, pois futebol é 11 contra 11 e a responsabilidade te paralisa, te coloca um peso de ter que resolver o mais rápido possível. Muitos pontos positivos principalmente de conceitos e ideias de jogo de trabalhamos muito pelos corredores, voltamos a ser muito fortes”, disse.

SEM MÁSCARAS

O triunfo e da forma como foi construído, mantém Bonamigo com os pés no chão projetando além, partida a partida mantendo o elenco motivado.

“Esse resultado não vai mascarar a nossa equipe no sentido que precisamos continuar trabalhando para evoluir. Cada jogo estamos procurando ganhar atletas, sempre foco no elenco, espírito de equipe, hoje foi importante o Ermel ter feito gol, pois eleva o nível de confiança, Tcharlles marcou duas vezes e isso faz o jogador ter motivação na competição e vamos precisar”, falou.

SALATIEL

O atacante chegou nesta semana, treinou e já fez a estreia com a camisa azulina. O jogador estava no Náutico-PE, disputando a Série B e Bonamigo avaliou como positiva o seu primeiro jogo defendendo as cores azulinas.

“Salatiel foi bem, entrou se movimentando, é um atleta com características diferentes que temos, com uma presença mais de área, que finalizou e daqui a pouco a bola entra. Veio para nos ajudar. Foi a primeira semana de treino dele (Salatiel), Wallance, Hélio e Tcharlles foram bem. Como o placar já estava definido dei oportunidade para outros jogadores como Salatiel para conhecer o time. Tivemos um bom volume, mas não com a mesma eficiência do primeiro tempo”, comentou.

COM A CABEÇA NO TIGRE

Na próxima rodada o Remo encara o Vila Nova-GO, em um confronto direto na parte de cima da tabela. Paulo Bonamigo não esconde e já pensa no adversário goiano, que pode ser um divisor de águas na campanha azulina, além de frisar na importância de se ter um elenco à disposição.

“Nossa cabeça já está no Vila Nova-GO, é um grande concorrente e temos que fazer uma partida muito mais equilibrada que fizemos hoje. No Remo não tem titulares ou reservas, pois teremos problemas de lesão, cartão, esforço de jogo, como perdemos Fredson essa semana, o Alemão e o Lucas por covid, então é preciso estar preparado não só com 11 titulares, é um grupo e temos que ter pelo menos 18 jogadores prontos, preparados para entrar e dar o que o Remo precisa dentro da Série C”, frisou.

FOCO TOTAL

“Temos um objetivo macro que é a subida de divisão, agora temos metas a pequeno prazo que é a classificação e para isso temos que somar pontos, fazer vitórias e talvez duas vitórias nos próximos seis jogos uma classificação. Temos que continuar trabalhando forte na semana, com intensidade, espírito de marcação forte, veloz na circulação, forçar o erro do adversário. Temos muito que evoluir na questão de formatação de time, hoje tivemos quatro, cinco jogadores diferentes em relação a última partida, temos um problema do covid e precisamos de sorte para não ter ninguém contaminado na próxima partida e ir forte, pois a exigência do jogo requer um grupo bem completo”