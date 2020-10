Sem dó nem piedade, Remo goleia o Imperatriz-MA e a alcança o segundo lugar na Série C; veja os gols

O Remo enfrentou o Imperatriz-MA no Mangueirão e não teve piedade do clube maranhense. O Leão Azul goleou o Cavalo de Aço por 5 a 0 e se consolidou no G-4 da Série C, agora com 22 pontos e momentaneamente na vice-liderança do grupo A.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Bonamigo fez o resultado ainda no primeiro tempo sendo extremamente eficiente nas finalizações. O Leão abriu o marcador Tcharlles, aos sete minutos escorando o cruzamento de Marlon da esquerda.

Acompanhe como foi a partida no lance a lance

O Remo se manteve no ataque e não aliviou a vida do lanterna Imperatriz. Aos 26, o Remo ampliou com o meia Eduardo Ramos, depois de bela jogada de Hélio Borges pela direita que rolou para trás, Wallace passou pela a bola e o camisa 10 bateu chapado, fazendo 2 a 0.

A equipe alvirrubra pouco fazia para mudar o panorama do jogo, apenas nas bolas paradas que que o clube maranhense buscava algo, mas sem muita sorte. Por outro lado o Remo não tomou conhecimento e fez mais um, Tcharlles, mais uma vez escorando cruzamento de Marlon, aos 37, Remo 3 a 0. Oito minutos depois o Leão fez o quarto com Hélio Borges, depois de passe de Eduardo Ramos, Leão 4 a 0.

Com o placar já garantido, o técnico do Remo Paulo Bonamigo resolveu mexer na equipe, tirando Hélio, Tcharlles, Wallace, Eduardo Ramos e Charles e promovendo as entradas de peças pontuais, como Júlio Rusch, Carlos Alberto, Dioguinho, Gustavo Ermel e o atacante recém-contratado Salatiel.

O Leão continuou criando situações de gols, porém não conseguiu o mesmo aproveitamento do primeiro tempo. Salatiel estreou de forma tímida, perdeu uma chance dentro da área, mas quem conseguiu marcar foi o atacante Gustavo Ermel, que recebeu passe de Marlon e marcou o quinto gol azulino aos 21 minutos.

O Remo ainda buscou ampliar o placar, Marlon acertou a trave do goleiro Jairo. Em outra chance clara, Carlos Alberto entrou na área, tirou a marcação e chutou cruzado. Com a vitória o Remo encosta no Santa Cruz-PE e dá um passo importante visando a classificação no grupo A da Série C.

A próxima partida do Leão Azul na Terceirona do Brasil está marcada para o domingo (1º) de novembro, contra o Vila Nova-GO, em Goiânia (GO), um confronto direto por posições no G-4.

FICHA TÉCNICA

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 24.10.220

Horário: 19h

Árbitro: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Auxiliares: Luiz Souza Santos Renesto (PR) e João Fábio Machado Brischilari (PR)

Quarto árbitro: Andrey da Silva e Silva

Gols: Tcharlles (7’/1T), Eduardo Ramos (26’1T), Tcharlles (37’/1T), Hélio Borges (45’/1T) e Gustavo Ermel (21’/2T)

Cartões amarelos: Tcharlles (Remo); Tomais e Cesinha (Imperatriz)

REMO: Vinícius; Ricardo Luz, Rafael Jansen, Mimica e Marlon; Charles (Gustavo Ermel), Lucas Siqueira e Eduardo Ramos (Júlio Rusch); Tcharlles (Dioguinho), Hélio Borges (Salatiel) e Wallace (Carlos Alberto). Técnico Paulo Bonamigo.

IMPERATRIZ: Jairo; Nonato, Tomais, Ramon e Adriano (Jerinha); Wesley, Cebolinha, Lorran e Bleise; Vinícius e Cesinha. Técnico: Charles Guerreiro.