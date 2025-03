Remo: Atacante já trabalhou com novo técnico e cita importância de período de treinos em Barcarena

O Remo está na cidade de Barcarena, Região Metropolitana de Belém, onde realiza uma intertemporada antes do início da disputa do Brasileiro da Série B ou quem sabe do retorno do Parazão. O período longe da capital paraense serve para unir mais o grupo e também para pegar as orientações do novo técnico azulino, Daniel Paulista. O atacante Maxwell, de 30 anos, já trabalhou com o novo comandante e falou sobre como vem sendo o trabalho do grupo.

“Estamos encarando esse período como uma forma muito importante de fortalecer o nosso grupo, procurar extrair ao máximo a forma de jogar do nosso novo treinador. No meu caso é um pouco mais fácil, pois já trabalhei com ele. Estou tentando ajudar meus companheiros e repassar eles o mais rápido a forma de jogar do nosso comandante, tentando extrair o máximo de uma forma absurda, pois sabemos que isso será muito importante para o restante da temporada”, falou.

Daniel Paulista

Maxwell relembrou o período em que trabalhou com Daniel Paulista e deu característica de como o novo comandante azulino gosta de jogar.

“Já trabalhei com ele [Daniel Paulista] no Guarani-SP, passamos dois anos trabalhando juntos. Sei os conceitos dele e de toda a sua comissão. É um treinador que gosta muito de intensidade, jovem, mas experiente na competição que iremos atuar”, disse.

Parazão

Com o campeonato Paraense paralisado e com duas eliminações [Copa Verde e Copa do Brasil], o Remo está sem jogar. O atacante remista falou sobre esse período sem entrar em campo, além de citar que as duas eliminações e o “baque” que o elenco levou com as saídas precoces de competições.

“Queremos jogar independente de qual seja a competição. Infelizmente, das quatro competições do ano, temos somente duas agora e o Parazão voltando ou não, o nosso foco sempre será o próximo jogo. Foram duas eliminações duras. Todo o nosso elenco sentiu o golpe de uma forma grande, mas sabemos a força do grupo, que ainda temos grandes objetivos na temporada, que é ser campeão estadual e buscar o acesso à Série A”, comentou.

Nesta temporada Maxwell esteve em campo com a camisa do Remo em nove partidas. O atacante balançou as redes quatro vezes, mas alternou entre titular e reserva ao comando de Rodrigo Santana, técnico que deixou o Remo.